Pulisic hetjan í Mílanóslagnum Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 23. nóvember 2025 21:46 Christian Pulisic fagnar marki sínu með liðsfélaga sínum, Alexis Saelemaekers. Vísir/Getty Christian Pulisic skoraði eina mark leiksins er AC Milan vann 0-1 sigur gegn nágrönnum sínum í Inter í ítölsku deildinni í knattspyrnu í kvöld. Mílanóliðin tvö eru bæði í harðri toppbaráttu í ítölsku deildinni og með sigri hefði Inter endurheimt toppsætið. Það voru hins vegar gestirnir í AC Milan sem tóku forystuna á 54. mínútu þegar Christian Pulisic kom boltanum í netið. Heimamenn fengu gullið tækifæri til að jafna metin tuttugu mínútum síðar þegar Marcus Thuram var tekin niður innan vítateigs og vítaspyrna dæmd. Hakan Calhanoglu fór á punktinn, en Mike Maignan varði spyrnuna. Niðurstaðan varð því 0-1 sigur AC Milan, sem nú situr í öðru sæti ítölsku deildarinnar með 25 stig eftir 12 umferðir, tveimur stigum á eftir toppliði Roma. Inter situr hins vegar í fjórða sæti með 24 stig. Ítalski boltinn