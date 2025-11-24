Messi með mark og stoðsendingaþrennu og liðið tveimur sigrum frá titlinum

Lionel Messi kom með beinum hætti að öllum mörkum Inter Miami í 0-4 sigri á Cincinatti. Með sigrinum komst Inter Miami í úrslit Austurdeildar MLS-deildarinnar í fyrsta sinn.
Messi var í miklum ham í leiknum í Cincinatti. Hann kom Inter Miami yfir með skalla á 19. mínútu og í seinni hálfleik lagði hann svo upp þrjú mörk. Tadeo Allendi skoraði tvö þeirra og Mateo Silvetti eitt.
Messi og félagar mæta New York City í úrslitum Austurdeildarinnar. Inter Miami er því aðeins tveimur sigrum frá því að verða bandarískur meistari í fyrsta sinn í sögu félagsins.
„Ég er stoltur af því hvernig liðið spilaði á mjög erfiðum velli gegn erfiðum andstæðingi,“ sagði Javier Mascherano, knattspyrnustjóri Inter Miami, eftir leikinn.
„Leikmennirnir sýndu ótrúlegan karakter og spiluðu nánast fullkominn leik.“
Messi hefur skorað 77 mörk í 83 leikjum síðan hann gekk í raðir Inter Miami í júlí fyrir tveimur árum.
Allt það helsta úr leik Cincinatti og Inter Miami má sjá hér fyrir ofan.