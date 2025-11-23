United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. nóvember 2025 12:00 Frank Ilett ætlar að láta hárið fræga hjálpa góðu málefni. @theunitedstrand Frank Ilett er líklega einn þekktasti stuðningsmaður Manchester United í dag og hann ætlar að nota frægðina sína til að hjálpa þeim sem þurfa á miklum stuðningi að halda. Ilett heldur úti The United Strand Instagram-síðunni og hefur lofað að klippa ekki hárið sitt fyrr en Manchester United vinnur fimm leiki í röð. Nú fylgjast yfir 722 þúsund manns með síðunni hans. Frank hefur nú safnað hári í 413 daga og þar sem United-liðið náði aðeins jafntefli í síðasta leik sínum á móti Tottenham þá eru að minnsta kosti fimm leikir í klippingu. Næstu fimm leikir eru á móti Everton, Crystal Palace, West Ham, Wolves og Bournemouth en sá síðasti fer fram 15. desember. Takist United að vinna alla þessa fimm leiki gætu góðgerðasamtök fengið góða jólagjöf í ár. Hárið hans Frank er auðvitað orðið heimsfrægt og hann ætlar að nýta sér það fyrir gott málefni. „Þetta hefur tekið lengri tíma en ég bjóst við en núna þegar hárið á mér er orðið svona sítt ætla ég að gefa það til Little Princess-sjóðsins þegar að því kemur að ég fer í klippingu,“ sagði Frank Ilett. „Þau samtök búa til hárkollur fyrir ungt fólk sem glímir við hárlos vegna krabbameinsmeðferðar. Þau styðja líka við bakið á þeim og fjölskyldum þeirra á þessum erfiðu tímum og eru einn stærsti góðgerðarsjóðurinn sem styrkir rannsóknir á barnakrabbameini í Bretlandi,“ sagði Frank sem nær vonandi að safna veglegum pening fyrir litlu prinsessurnar. „Við höfum þegar safnað ótrúlegri upphæð en ég vona að við getum haldið áfram að hjálpa þessu frábæra góðgerðarfélagi og vekja athygli á Little Princess-sjóðnum,“ sagði Frank eins og sjá má hér fyrir neðan. Næsti leikur Manchester United er í ensku úrvalsdeildinni á móti Everton annað kvöld. View this post on Instagram A post shared by JustGiving (@justgiving) Enski boltinn Mest lesið „Ég krossa fingur og vona að þetta verði í síðasta skiptið í bili“ Sport Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga Enski boltinn Freyr bað stuðningsmenn Brann afsökunar: „Þetta var vandræðalegt“ Fótbolti Veitingastaður Usains Bolts í ljósum logum Sport Eftir rafmagnað og rosalegt kvöld standa bara fjórir eftir í pílunni Sport Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Enski boltinn Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Enski boltinn Helgi Verstappen varð enn betri: Norris og Piastri dæmdir úr leik Formúla 1 Óvæntar fréttir frá Las Vegas: Norris og Piastri gætu verið dæmdir úr leik Formúla 1 Heimir segir Íra of góða við gesti sína og vill færa stuðningsmenn Fótbolti Fleiri fréttir United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt Cunha gat ekki kveikt á jólaljósunum vegna slyss á æfingu Wayne Rooney valdi Owen frekar en Messi Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City „Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“ „Mikið fjör í búningsklefanum“ „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Þriðji sigur Chelsea í röð Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London Rak tána í hurð og missir af risaleikjum Sakna Jota en myndu aldrei nota það sem afsökun Dómanefndin ósammála um „ekki mark“ Liverpool gegn Man City Sadio Mané hafnaði Manchester United Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Mo Salah hefur ekki verið bestur í Afríku í sjö ár „Það verður eitthvað kaos í Fantasy-samfélaginu“ Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Sesko úr leik fram í desember Liverpool-stjarnan grét í leikslok Sjá meira