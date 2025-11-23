Enski boltinn

United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Frank Ilett ætlar að láta hárið fræga hjálpa góðu málefni.
Frank Ilett er líklega einn þekktasti stuðningsmaður Manchester United í dag og hann ætlar að nota frægðina sína til að hjálpa þeim sem þurfa á miklum stuðningi að halda.

Ilett heldur úti The United Strand Instagram-síðunni og hefur lofað að klippa ekki hárið sitt fyrr en Manchester United vinnur fimm leiki í röð. Nú fylgjast yfir 722 þúsund manns með síðunni hans.

Frank hefur nú safnað hári í 413 daga og þar sem United-liðið náði aðeins jafntefli í síðasta leik sínum á móti Tottenham þá eru að minnsta kosti fimm leikir í klippingu.

Næstu fimm leikir eru á móti Everton, Crystal Palace, West Ham, Wolves og Bournemouth en sá síðasti fer fram 15. desember. Takist United að vinna alla þessa fimm leiki gætu góðgerðasamtök fengið góða jólagjöf í ár.

Hárið hans Frank er auðvitað orðið heimsfrægt og hann ætlar að nýta sér það fyrir gott málefni.

„Þetta hefur tekið lengri tíma en ég bjóst við en núna þegar hárið á mér er orðið svona sítt ætla ég að gefa það til Little Princess-sjóðsins þegar að því kemur að ég fer í klippingu,“ sagði Frank Ilett.

„Þau samtök búa til hárkollur fyrir ungt fólk sem glímir við hárlos vegna krabbameinsmeðferðar. Þau styðja líka við bakið á þeim og fjölskyldum þeirra á þessum erfiðu tímum og eru einn stærsti góðgerðarsjóðurinn sem styrkir rannsóknir á barnakrabbameini í Bretlandi,“ sagði Frank sem nær vonandi að safna veglegum pening fyrir litlu prinsessurnar.

„Við höfum þegar safnað ótrúlegri upphæð en ég vona að við getum haldið áfram að hjálpa þessu frábæra góðgerðarfélagi og vekja athygli á Little Princess-sjóðnum,“ sagði Frank eins og sjá má hér fyrir neðan.

Næsti leikur Manchester United er í ensku úrvalsdeildinni á móti Everton annað kvöld.

