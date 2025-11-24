Cristiano Ronaldo skoraði frábært mark með hjólhestaspyrnu fyrir Al-Nassr í 4-1 sigri á Al-Khaleej í sádi-arabísku úrvalsdeildinni í gær.
Ronaldo var rekinn út af í leik Írlands og Portúgals í undankeppni HM um þarsíðustu helgi og skammaðist í Heimi Hallgrímssyni, þjálfara írska liðsins, er hann gekk af velli.
Ronaldo virtist þó vera búinn að hrista þetta af sér þegar Al-Nassr tók á móti Al-Khaleej í gær.
Á sjöttu mínútu í uppbótartíma sendi Nawaf Boushal fyrir frá hægri á Ronaldo sem gerði sér lítið fyrir og skoraði með hjólhestaspyrnu.
Markið minnti um margt á frægt mark sem hann skoraði með hjólhestaspyrnu í leik Juventus og Real Madrid í átta liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu 2018.
Joao Félix, Wesley og Sadio Mané voru einnig á skotskónum fyrir Al-Nassr sem hefur unnið alla níu deildarleiki sína á tímabilinu og er með fjögurra stiga forskot á toppnum.
Ronaldo er næstmarkahæstur í deildinni með tíu mörk. Félix, sem er einnig samherji hans í portúgalska landsliðinu, er markahæstur með ellefu mörk.
Hinn fertugi Ronaldo hefur skorað 110 mörk fyrir Al-Nassr síðan hann gekk í raðir liðsins frá Manchester United í ársbyrjun 2023.