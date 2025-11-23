Cunha gat ekki kveikt á jólaljósunum vegna slyss á æfingu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. nóvember 2025 11:33 Matheus Cunha gæti mögulega misst af leik Manchester United á móti Everton vegna meiðsla en United hefur samt ekki staðfest neitt um það. Getty/Alex Pantling Manchester United-stjarnan Matheus Cunha meiddist á æfingu liðsins en það sem var óvenjulegt var hvernig það fréttist. Cunha átti að mæta til að kveikja á jólaljósunum í Altrincham en afboðaði sig. Ástæðan var slys á æfingu og það vakti áhyggjur meðal stuðningsmanna um að hann hefði meiðst illa. Brasilíski sóknarmaðurinn átti að vera viðstaddur viðburðinn ásamt leikaranum Sam Aston, sem leikur Chesney í Coronation Street, í gærkvöldi, aðeins tveimur dögum áður en United tekur á móti Everton í ensku úrvalsdeildinni. Breska ríkisútvarpið segir frá. Aðeins nokkrum klukkustundum fyrir hátíðarhöldin, sögðu skipuleggjendur Visit Altrincham í færslu á Facebook að Cunha myndi ekki mæta „af læknisfræðilegum ástæðum“ þar sem leikmaðurinn „lenti í slysi á æfingu“. Manchester United hefur ekki enn staðfest frekari upplýsingar opinberlega eða hvort þetta muni hafa áhrif á þátttöku Cunha í leiknum gegn Everton. Heimildarmenn breska ríkisútvarpsins innan félagsins gerðu síðar lítið úr ótta um að Cunha gæti verið fjarverandi í lengri tíma. Þeir sögðu að Brasilíumaðurinn hefði fengið högg á æfingu en að málið væri talið minniháttar. Cunha skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið í 4-2 sigri á Brighton í október og spilaði í báðum vináttuleikjum Brasilíu í nýafstöðnu landsleikjahléi. Á föstudag staðfesti aðalþjálfarinn Amorim að framherjinn Benjamin Sesko yrði frá keppni fram í miðjan næsta mánuð vegna hnémeiðsla. Ef Cunha verður ekki leikfær fyrir leikinn á mánudag myndi það neyða Amorim til að gera miklar breytingar. Mason Mount kæmi til greina, en Kobbie Mainoo og Joshua Zirkzee gætu einnig verið kallaðir inn í byrjunarlið Amorim í fyrsta sinn á þessu tímabili í ensku úrvalsdeildinni. Enski boltinn Mest lesið „Ég krossa fingur og vona að þetta verði í síðasta skiptið í bili“ Sport Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga Enski boltinn Freyr bað stuðningsmenn Brann afsökunar: „Þetta var vandræðalegt“ Fótbolti Veitingastaður Usains Bolts í ljósum logum Sport Eftir rafmagnað og rosalegt kvöld standa bara fjórir eftir í pílunni Sport Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Enski boltinn Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Enski boltinn Helgi Verstappen varð enn betri: Norris og Piastri dæmdir úr leik Formúla 1 Óvæntar fréttir frá Las Vegas: Norris og Piastri gætu verið dæmdir úr leik Formúla 1 Heimir segir Íra of góða við gesti sína og vill færa stuðningsmenn Fótbolti Fleiri fréttir United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt Cunha gat ekki kveikt á jólaljósunum vegna slyss á æfingu Wayne Rooney valdi Owen frekar en Messi Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City „Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“ „Mikið fjör í búningsklefanum“ „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Þriðji sigur Chelsea í röð Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London Rak tána í hurð og missir af risaleikjum Sakna Jota en myndu aldrei nota það sem afsökun Dómanefndin ósammála um „ekki mark“ Liverpool gegn Man City Sadio Mané hafnaði Manchester United Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Mo Salah hefur ekki verið bestur í Afríku í sjö ár „Það verður eitthvað kaos í Fantasy-samfélaginu“ Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Sesko úr leik fram í desember Liverpool-stjarnan grét í leikslok Sjá meira