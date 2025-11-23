Heimir segir Íra of góða við gesti sína og vill færa stuðningsmenn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. nóvember 2025 09:30 Heimir Hallgrímsson horfir upp til stuðningsmanna írska landsliðsins sem voru ekki á besta stað á leikvanginum í Búdapest. Getty/Stephen McCarthy Heimir Hallgrímsson og félagar í írska landsliðinu spila mikilvæga leiki í mars þar sem sæti á heimsmeistaramótinu er í boði. Heimir hefur bent á þá staðreynd að stuðningsmenn mótherja Íra hafi það of gott á landsleikjum á Írlandi. Írar tryggðu sér sæti í umspilinu með dramatískum sigri á Ungverjum í Búdapest en Ungverjarnir settu þá stuðningsmenn Íra á versta stað í stúkunni og eins langt frá vellinum og hægt var. View this post on Instagram A post shared by SportsJOE.ie (@sportsjoedotie) Heimir talaði um þetta í viðtali á Írlandi og óskaði þess að Írar færu að hugsa svipað. Fyrri leikur Íra í umspilinu er á móti Tékklandi og fer fram í Prag. Vinni Írar þann leik þá fá þær heimaleik á móti sigurvegaranum úr leik Dana og Norður-Makedóníumanna þar sem HM-sæti verður í boði. „Það er kannski eitt sem ég get fundið að á Aviva-leikvanginum. Gestrisni Íra er svo mikil að þeir láta alltaf stuðningsmenn mótherjanna fá bestu sætin í húsinu,“ sagði Heimir Hallgrímsson. „Ungverjarnir settu stuðningsmenn okkar eins hátt upp í stúkuna og eins langt frá vellinum og þeir gátu. Þeir gerðu þetta viljandi því þeir voru að reyna að búa sér til forskot,“ sagði Heimir. „Við þyrftum kannski að endurskoða það í okkar heimaleikjum eins og ef við værum að spila um sæti á heimsmeistaramóti,“ sagði Heimir. View this post on Instagram A post shared by Virgin Media News (@virginmedianewsireland) HM 2026 í fótbolta Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Mest lesið Freyr bað stuðningsmenn Brann afsökunar: „Þetta var vandræðalegt“ Fótbolti Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Enski boltinn Eftir rafmagnað og rosalegt kvöld standa bara fjórir eftir í pílunni Sport „Ég krossa fingur og vona að þetta verði í síðasta skiptið í bili“ Sport Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Enski boltinn Stólarnir litu út eins og NBA-stjörnurnar í Space Jam-myndinni Körfubolti Aðeins stuðningsmenn annars liðsins mega mæta á stórleikinn Fótbolti Óvæntar fréttir frá Las Vegas: Norris og Piastri gætu verið dæmdir úr leik Formúla 1 Gömul hetja Argentínu ekki sammála að Messi-liðið sé besta landslið sögunnar Fótbolti Gísli Þorgeir framlengir til 2030: „Ótrúlega mikilvægur hluti af liðinu okkar“ Handbolti Fleiri fréttir Heimir segir Íra of góða við gesti sína og vill færa stuðningsmenn Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Freyr bað stuðningsmenn Brann afsökunar: „Þetta var vandræðalegt“ Aðeins stuðningsmenn annars liðsins mega mæta á stórleikinn Gömul hetja Argentínu ekki sammála að Messi-liðið sé besta landslið sögunnar Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Gömlu United-mennirnir með stoðsendingar þegar Napoli fór á toppinn Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City Albert byrjaði á bekknum og Fiorentina komst ekki upp úr botnsætinu Stefán Ingi með tvö mörk og er í baráttu um gullskóinn „Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“ „Mikið fjör í búningsklefanum“ „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Börsungar með stórsigur í fyrsta leik á nýja Nývangi Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Endurkoma kom Bayern aftur á sigurbraut Íslendingaliðið í vondum málum Hafrún skoraði í jafntefli Sigur skaut liði Ingibjargar upp um þrjú sæti Eiður enn að skora mörk: „Gjöfin sem heldur áfram að gefa“ Þriðji sigur Chelsea í röð Skoskir stuðningsmenn ollu jarðskjálfta Mark Elíasar dugði ekki til að bjarga liðinu frá falli Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum Aron í góðum málum á miðjunni en algjör hörmung hjá Jóhanni Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM Víkingar fá ungan og spennandi kantmann Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool Sjá meira