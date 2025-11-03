Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Siggeir Ævarsson skrifar 3. nóvember 2025 19:32 Granit Xhaka fagnar marki sínu í kvöld. Vísir/Getty Nýliðar Sunderland tóku á móti Everton í kvöld en með sigri hefðu nýliðarnir stokkið upp í annað sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Sú varð þó ekki raunin en leiknum lauk með 1-1 jafntefli. Iliman Ndiaye kom gestunum yfir á 15. mínútu með glæsilegu einstaklingsframtaki en eftir það tók Sunderland öll völd á vellinum. Þeim tókst þrátt fyrir það ekki að skapa sér nein afgerandi færi og staðan 0-1 í hálfleik. Seinni hálfleikur var varla farinn af stað þegar Granit Xhaka jafnaði leikinn með góðu skoti sem hafði viðkomu í varnarmanni. Boltinn breytti algjörlega um stefnu og Pickford átti ekki séns á að verja skotið. Heimamenn í Sunderland reyndu hvað þeir gátu að sækja til sigurs en gestirnir vörðust vel. Þegar komið var fram í uppbótartíma átti markaskorinn Xhaka svo glórulausa sendingu sem varð til þess að tveir sóknarmenn Everton komust í skyndisókn gegn einum varnarmanni. Carlos Alcaraz bar boltann upp en í stað þess að leggja hann til hliðar í galopið færi glopraði hann boltanum frá sér og Everton missti þar af gullnu tækifæri til að stela sigrinum. Lokatölur 1-1 og nýliðar Sunderland í 4. sæti deildarinnar og Everton í því 14. en Everton hefur nú ekki unnið leik í tæpan mánuð, eða síðan 5. október. Enski boltinn