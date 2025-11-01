Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. nóvember 2025 13:30 Virgil van Dijk er fyrirliði Liverpool og er einn af leiðtogum liðsins sem þurfa að rífa liðið upp úr þessari lægð. Getty/Crystal Pix Liverpool tekur á móti Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Aston Villa er á miklu skriði en sömu sögu er ekki hægt að segja af Englandsmeisturnum. Liverpool hefur tapað fjórum deildarleikjum í röð og sex af síðustu sjö leikjum í öllum keppnum. Svo slæmt er gengið að tapist leikurinn í kvöld eru það aðeins stuðningsmenn Liverpool á áttræðisaldri sem hafa upplifað annað eins hörmungargengi. Liverpool hefur nefnilega ekki tapað fimm deildarleikjum í röð í meira en sjötíu ár eða síðan haustið 1953. Tímabiið 1953-54 tapaði Liverpool fimm deildarleikjum í röð frá 29. ágúst til 12. september 1953. Það endaði með 1-1 jafntefli á heimavelli á móti Úlfunum. Áður hafði liðið tapað fyrir Bolton, Newcastle, Preston, Wolves og Tottenham. Liverpool vann aðeins 9 af 42 leikjum sínum og féll úr deildinni vorið eftir. Liverpool var í B-deildinni næstu átta tímabil en hefur alltaf spilað í efstu deild síðan að liðið komst aftur upp vorið 1962. Á þessu tímabili hefur Liverpool tapað fjórum deildarleikjum í röð en öllum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni frá og með 27. september síðastliðnum. Mótherjarnir hafa verið Crystal Palace, Chelsea, Manchester United og Brentford. Liverpool vann fimm fyrstu deildarleiki sína og er því með fimmtán stig en liðið er dottið niður í sjöunda sæti og gæti dottið enn neðar tapist leikurinn á Anfield í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 20.00 að íslenskum tíma og verður sýndur beint á Sýn Sport. View this post on Instagram A post shared by Liverpool Fans (@lfcfvns) Enski boltinn Mest lesið Harma rasíska og transfóbíska grein liðsfélaga Sveindísar Fótbolti Alfreð hissa: Veit að Íslendingar geta mun betur Handbolti Gjöf frá mömmu vatt rækilega upp á sig Sport Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Enski boltinn „Fannst þetta verða svartara og svartara“ Handbolti Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Enski boltinn Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ Enski boltinn Hlýtur að vera alvöru krísufundur í Valsheimilinu um helgina Körfubolti „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ Enski boltinn Besta byrjun Chicago Bulls síðan Jordan var í liðinu Körfubolti Fleiri fréttir Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum Sjáðu besta liðið í föstum leikatriðum leika listir sínar Barcelona skuldar mest en Tottenham er númer tvö Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Hetja Englands á EM sleit krossband Lofar frekari fjárfestingum Fantasýn: „Þessi vörn er eitthvað skrímsli“ Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Slot: Engin auka pressa við þetta tap Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Arteta fyrstur stjóranna á fætur Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Sjá meira