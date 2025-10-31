Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Sindri Sverrisson skrifar 31. október 2025 22:42 Erling Haaland og Isabel Haugseng Johansen skelltu sér í langþráð partý eftir að hafa eignast sitt fyrsta barn í lok síðasta árs. Skjáskot/Youtube Erling Haaland fór í fyrsta sinn á ævinni í grímubúning, í tilefni hrekkjavökuteitis sem hann fór í með Isabel Haugseng Johansen kærustu sinni og barnsmóður. Hann fór í gervi Jókersins og kom íbúum Manchester-borgar skemmtilega á óvart. Óhætt er að segja að gervið hafi verið vel heppnað og Haaland gæti eflaust spjarað sig sem illmenni í Batman-myndum ef hann væri ekki upptekinn við að raða inn mörkum fyrir Manchester City. Haaland birti skemmtilegt myndband af sér í búningnum á nýrri YouTube-síðu sinni, sem sjá má hér að neðan. „Þetta er alveg sjúkt,“ sagði Haaland þegar hann skoðaði sjálfan sig í speglinum, eftir að hafa viðurkennt að hann hefði í raun aldrei áður farið í svona gervi. Kærasta hans, Isabel Haugseng Johansen, var líka ánægð með gervið og sagðist hlakka til að geta gert eitthvað með sínum manni eftir að þau eignuðust sitt fyrsta barn í lok síðasta árs. Hún var sjálf í búningi Kattarkonunnar. Áður en þau fóru saman í partý skellti Haaland sér út að versla bleyjur, í Jóker-búningnum, og heilsaði upp á íbúa Manchester sem voru flestir fljótir að átta sig á hver væri þarna á ferð, enda ekki margir með sömu líkamsbyggingu og Norðmaðurinn stæðilegi. Næsti leikur Haaland og félaga er stórleikur á sunnudaginn gegn Bournemouth sem er í 2. sæti, með tveimur stigum meira en City. Enski boltinn Mest lesið Tindastóll - Stjarnan 96-95 | Ótrúlegur endir á Króknum Körfubolti Grafalvarleg staða: „Þurfum að fara í sársaukafullar aðgerðir“ Handbolti Uppgjörið: Þýskaland - Ísland 42-31 | Þrot í Þýskalandi Handbolti Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti „Hefði séð eftir því alla ævi“ Íslenski boltinn Ógeðslega erfitt og ógeðslega vont en brosir oft í viku á eftir Sport Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Íslenski boltinn Líður alltaf yfir hana þegar hún kemur í mark Sport Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti „Nú er nóg komið“ Fótbolti Fleiri fréttir Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum Sjáðu besta liðið í föstum leikatriðum leika listir sínar Barcelona skuldar mest en Tottenham er númer tvö Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Hetja Englands á EM sleit krossband Lofar frekari fjárfestingum Fantasýn: „Þessi vörn er eitthvað skrímsli“ Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Slot: Engin auka pressa við þetta tap Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Arteta fyrstur stjóranna á fætur Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Sjá meira