Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni Sindri Sverrisson skrifar 31. október 2025 22:30 Kieffer Moore fékk að eiga boltann eftir fullkomið kvöld. Getty/Nick Potts Það þurfti fullkomna þrennu frá Kieffer Moore til að stöðva lærisveina Franks Lampard í Coventry, í ensku B-deildinni í fótbolta. Coventry verður þó áfram á toppi deildarinnar. Coventry hafði unnið sex leiki í röð þegar liðið mætti Wrexham í kvöld og hefði getað slegið félagsmet með sjöunda sigrinum í röð. Ephron Mason-Clark kom Coventry yfir um miðjan fyrri háfleik en Moore kom svo heimamönnum yfir með tveimur mörkum um miðjan seinni hálfleik. Moore fullkomnaði svo þrennuna sína á 83. mínútu og hafði þá skorað með vinstri, hægri og skalla, áður en Tatsuhiro Sakamoto minnkaði muninn á 88. mínútu. Coventry er með 28 stig á toppnum og enn þremur stigum á undan Middlesbrough sem nú á leik til góða. Markatala Coventry er þó sú langbesta í deildinni, +24 eftir aðeins 13 umferðir. Wrexham-ævintýrið heldur áfram og er liðið í 11. sæti með 17 stig.