Full­komin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni

Sindri Sverrisson skrifar
Kieffer Moore fékk að eiga boltann eftir fullkomið kvöld.
Það þurfti fullkomna þrennu frá Kieffer Moore til að stöðva lærisveina Franks Lampard í Coventry, í ensku B-deildinni í fótbolta. Coventry verður þó áfram á toppi deildarinnar.

Coventry hafði unnið sex leiki í röð þegar liðið mætti Wrexham í kvöld og hefði getað slegið félagsmet með sjöunda sigrinum í röð.

Ephron Mason-Clark kom Coventry yfir um miðjan fyrri háfleik en Moore kom svo heimamönnum yfir með tveimur mörkum um miðjan seinni hálfleik. Moore fullkomnaði svo þrennuna sína á 83. mínútu og hafði þá skorað með vinstri, hægri og skalla, áður en Tatsuhiro Sakamoto minnkaði muninn á 88. mínútu.

Coventry er með 28 stig á toppnum og enn þremur stigum á undan Middlesbrough sem nú á leik til góða. Markatala Coventry er þó sú langbesta í deildinni, +24 eftir aðeins 13 umferðir.

Wrexham-ævintýrið heldur áfram og er liðið í 11. sæti með 17 stig.

