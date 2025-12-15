Á blaðamannafundi í dag vildi Enzo Maresca ekki skýra ummæli sín um tvo verstu sólarhringa sína í starfi knattspyrnustjóra Chelsea frekar.
Eftir sigurinn á Everton, 2-0, í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn sagði Maresca að dagarnir tveir fyrir leikinn hefðu verið þeir verstu síðan hann tók við Chelsea í fyrra.
Maresca sagði að hann og leikmenn Chelsea hefðu ekki fengið nógu mikinn stuðning en vildi þó ekki útskýra að hverjum ummælin beindust.
Maresca sat fyrir svörum á blaðamannafundi í dag og var að sjálfsögðu spurður út í ummæli laugardagsins. Fátt var þó um svör hjá Ítalanum.
„Ég hef þegar rætt um þetta og hef engu við að bæta,“ sagði Maresca og reyndi að beina talinu að leiknum gegn Cardiff City í deildabikarnum annað kvöld.
„Það er Cardiff á morgun, takk. Ég er búinn að tala um þetta og talaði nokkuð skýrt. Ekkert frekar.“
Blaðamenn gerðu ítrekaðar tilraunir til að fá Maresca til að skýra mál sitt frekar en án árangurs.
Chelsea er í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 28 stig, átta stigum á eftir toppliði Arsenal.
Wayne Rooney segir að harðorð ummæli Enzo Maresca, knattspyrnustjóra Chelsea, muni koma í bakið á honum. Um úthugsað útspil sér að ræða hjá stjóranum sem vildi ekki gefa það upp að hverjum ummæli hans beindust.
Enzo Maresca stýrði Chelsea til 2-0 sigurs á Everton í ensku úrvalsdeildinni í dag og liðið náði með því fjórða sætinu á ný. Síðustu sólarhringar hafa aftur á móti reynt á stjórann.
Cole Palmer komst loksins aftur á blað eftir langa glímu við meiðsli, í 2-0 sigri Chelsea gegn Everton í 16. umferð ensku úrvalsdeildarinnar, en bakvörðurinn Malo Gusto lét mest fyrir sér fara.