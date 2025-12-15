Guardiola gagnrýndi Foden þrátt fyrir markið Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. desember 2025 10:33 Phil Foden skoraði sitt tíunda mark á tímabilinu gegn Crystal Palace. getty/Vince Mignott Þótt Phil Foden hafi skorað í 0-3 útisigri Manchester City á Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni í gær gagnrýndi knattspyrnustjóri liðsins, Pep Guardiola, enska landsliðsmanninn eftir leikinn. City minnkaði forskot Arsenal á toppi deildarinnar niður í tvö stig með sigrinum á Selhurst Park. Erling Haaland skoraði tvívegis og Foden var einnig á skotskónum og gerði sitt sjötta mark í síðustu fjórum deildarleikjum. Þrátt fyrir markið hafði Guardiola ýmislegt við frammistöðu Fodens að athuga. „Phil var ekki góður í dag [í gær] þrátt fyrir að fólk gæti litið það öðrum augum,“ sagði Guardiola eftir leikinn. „Hann var ekki upp á sitt besta og tapaði boltanum oft. Hann var svo bráður í ákvörðunum sem hann tók og stressaður. Hann verður að spila, halda boltanum, tengja við aðra og sprengja síðan upp eins og hann einn getur með mörkum og stoðsendingum.“ Þrátt fyrir að Guardiola hafi verið ósáttur við hvað Foden gerði við boltann í leiknum gegn Palace hrósaði hann honum fyrir dugnað án boltans. „Hann verður að vera rólegri. Hann vill alltaf gera vel og hjálpa öðrum,“ sagði Guardiola. „En hvernig hann spilaði vörnina, pressaði og hljóp til baka var ótrúlegt. Þetta var ein hans besta varnarframmistaða. Hann hljóp kannski mest allra í liðinu og skoraði því nálægt vítateignum er hann ótrúlegur.“ City hefur unnið síðustu fjóra deildarleiki sína og skorað samtals fjórtán mörk í þeim. Næsti leikur City er gegn Brentford á Etihad í enska deildabikarnum á miðvikudaginn. Enski boltinn Mest lesið „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Enski boltinn Mætti til leiks berfættur og ber að ofan í snjókomunni Sport Þórir í skýjunum: „Sit með lítið tár í augnkróknum“ Handbolti „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ Enski boltinn Ballið búið hjá Chiefs og Mahomes meiddist á hné Sport Fyrirliði Newcastle eftir tapið fyrir Sunderland: „Þetta er svo vandræðalegt“ Enski boltinn „Troðslan sem þið sjáið núna verður ekki toppuð“ Körfubolti „Finnst þér ekki eins og hann sé þjakaður af pressu yfir því hvað hann sé lélegur?“ Enski boltinn Körfuboltakvöld: Tilþrif tímabilsins til þessa Körfubolti Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Fótbolti Fleiri fréttir Guardiola gagnrýndi Foden þrátt fyrir markið „Finnst þér ekki eins og hann sé þjakaður af pressu yfir því hvað hann sé lélegur?“ Fyrirliði Newcastle eftir tapið fyrir Sunderland: „Þetta er svo vandræðalegt“ Sjáðu klaufalegt sjálfsmark Woltemade í grannaslagnum og öll hin úr enska Amorim verður ánægður ef Mainoo ræðir við hann um lán „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Henderson heiðraði minningu Jota eftir fyrsta markið sitt í fjögur ár Calvert-Lewin jafnaði fyrir Leeds í lokin „Gott fyrir svæðið, félagið og stuðningsmennina“ Sunderland vann nágrannaslaginn fyrir norðan Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Sjá meira