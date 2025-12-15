Enski boltinn

Maresca hafi tekið blað­síðu úr bók Salah og gert sér ó­leik

Aron Guðmundsson skrifar
Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea og Mohamed Salah, leikmaður Liverpool hafa báðir þyrlað upp ryki með ummælum sínum undanfarna daga.
Wa­yne Roon­ey segir að harðorð um­mæli Enzo Mares­ca, knatt­spyrnu­stjóra Chelsea, muni koma í bakið á honum. Um út­hugsað út­spil sér að ræða hjá stjóranum sem vildi ekki gefa það upp að hverjum um­mæli hans beindust.

Eftir tveggja marka sigur gegn Everton um síðastliðna helgi steig Maresca fram og sagði undanfarna tvo sólarhringa fyrir leikinn hafa verið þá verstu síðan að hann tók við stjórn Chelsea í júní árið 2024.

Hélt Maresca því fram að bæði hann og leikmenn Chelsea hefðu ekki fengið stuðning og inntur eftir nánari útskýringu á þessum ummælum sínum vildi Maresca ekki gefa meira upp varðandi það að hverjum orð hans beindust en telja verður líklegt að þau beinist að stjórnendum Chelsea sem hafði farið í gegnum fjóra leiki án sigurs fyrir leikinn gegn Everton um helgina. 

Klippa: Ummæli Maresca sem vöktu upp spurningar

 Wayne Rooney, fyrrverandi leikmaður í ensku úrvalsdeildinni sem og núrverandi sérfræðingur BBC segir um að ræða úthugsað útspil hjá Maresca.

„Frá mínum bæjardyrum séð er þetta svipað útspil og við sáum hjá Mohamed Salah í síðustu umferð,“ sagði Rooney í þætti sínum hjá BBC. 

Eins og frægt er orðið ræddi Salah, leikmaður Liverpool, við blaðamenn eftir að hafa verið ónotaður varamaður gegn Leeds og sagði verið að henda sér undir rútuna, gera sig að blóraböggli fyrir slæmu gengi Liverpool. Honum var hent úr leikmannhópnum gegn Inter í næsta leik á eftir en sneri aftur gegn Brighton um nýliðna helgi og lagði upp mark í 2-0 sigri. 

„Maresca veit upp á hár hvað hann er að segja, hverjum orð hans beinast að og það munu stjórn og eigendur Chelsea einnig vita.“

Með sigrinum gegn Everton færist Chelsea upp í 4.sæti ensku úrvalsdeildarinnar og eftir dræmt gengi er liðið komið á sigurbraut á ný. Rooney telur hins vegar að Maresca, með ummælum sínum, hafi ekki gert sér neina greiða.

„Þú verður að bera virðingu fyrir eigendum félagsins. Þeir ráða þig í vinnu og stjórna ferðinni. Hann er að synda á móti straumnum með þessu.“

Maresca muni ekki upplifa ákveðna vernd sem hann hafi haft til þessa í starfi sínu. 

Chelsea mætir Cardiff City í enska deildarbikarnum annað kvöld áður en liðið heimsækir Newcastle United á laugardaginn næstkomandi í ensku úrvalsdeildinni. 

