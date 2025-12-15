Maresca hafi tekið blaðsíðu úr bók Salah og gert sér óleik Aron Guðmundsson skrifar 15. desember 2025 13:02 Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea og Mohamed Salah, leikmaður Liverpool hafa báðir þyrlað upp ryki með ummælum sínum undanfarna daga. Vísir/Getty Wayne Rooney segir að harðorð ummæli Enzo Maresca, knattspyrnustjóra Chelsea, muni koma í bakið á honum. Um úthugsað útspil sér að ræða hjá stjóranum sem vildi ekki gefa það upp að hverjum ummæli hans beindust. Eftir tveggja marka sigur gegn Everton um síðastliðna helgi steig Maresca fram og sagði undanfarna tvo sólarhringa fyrir leikinn hafa verið þá verstu síðan að hann tók við stjórn Chelsea í júní árið 2024. Hélt Maresca því fram að bæði hann og leikmenn Chelsea hefðu ekki fengið stuðning og inntur eftir nánari útskýringu á þessum ummælum sínum vildi Maresca ekki gefa meira upp varðandi það að hverjum orð hans beindust en telja verður líklegt að þau beinist að stjórnendum Chelsea sem hafði farið í gegnum fjóra leiki án sigurs fyrir leikinn gegn Everton um helgina. Klippa: Ummæli Maresca sem vöktu upp spurningar Wayne Rooney, fyrrverandi leikmaður í ensku úrvalsdeildinni sem og núrverandi sérfræðingur BBC segir um að ræða úthugsað útspil hjá Maresca. „Frá mínum bæjardyrum séð er þetta svipað útspil og við sáum hjá Mohamed Salah í síðustu umferð,“ sagði Rooney í þætti sínum hjá BBC. Eins og frægt er orðið ræddi Salah, leikmaður Liverpool, við blaðamenn eftir að hafa verið ónotaður varamaður gegn Leeds og sagði verið að henda sér undir rútuna, gera sig að blóraböggli fyrir slæmu gengi Liverpool. Honum var hent úr leikmannhópnum gegn Inter í næsta leik á eftir en sneri aftur gegn Brighton um nýliðna helgi og lagði upp mark í 2-0 sigri. „Maresca veit upp á hár hvað hann er að segja, hverjum orð hans beinast að og það munu stjórn og eigendur Chelsea einnig vita.“ Með sigrinum gegn Everton færist Chelsea upp í 4.sæti ensku úrvalsdeildarinnar og eftir dræmt gengi er liðið komið á sigurbraut á ný. Rooney telur hins vegar að Maresca, með ummælum sínum, hafi ekki gert sér neina greiða. „Þú verður að bera virðingu fyrir eigendum félagsins. Þeir ráða þig í vinnu og stjórna ferðinni. Hann er að synda á móti straumnum með þessu.“ Maresca muni ekki upplifa ákveðna vernd sem hann hafi haft til þessa í starfi sínu. Chelsea mætir Cardiff City í enska deildarbikarnum annað kvöld áður en liðið heimsækir Newcastle United á laugardaginn næstkomandi í ensku úrvalsdeildinni. Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Sagði fyrst nei við beiðni Kjartans: „Menn hálf skammast sín“ Körfubolti Mætti til leiks berfættur og ber að ofan í snjókomunni Sport „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Enski boltinn Þórir í skýjunum: „Sit með lítið tár í augnkróknum“ Handbolti „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ Enski boltinn Fyrirliði Newcastle eftir tapið fyrir Sunderland: „Þetta er svo vandræðalegt“ Enski boltinn Ballið búið hjá Chiefs og Mahomes meiddist á hné Sport „Finnst þér ekki eins og hann sé þjakaður af pressu yfir því hvað hann sé lélegur?“ Enski boltinn „Troðslan sem þið sjáið núna verður ekki toppuð“ Körfubolti Breyttist úr hetju í skúrk: Rekinn út af fyrir að ögra LeBron Körfubolti Fleiri fréttir Maresca hafi tekið blaðsíðu úr bók Salah og gert sér óleik Guardiola gagnrýndi Foden þrátt fyrir markið „Finnst þér ekki eins og hann sé þjakaður af pressu yfir því hvað hann sé lélegur?“ Fyrirliði Newcastle eftir tapið fyrir Sunderland: „Þetta er svo vandræðalegt“ Sjáðu klaufalegt sjálfsmark Woltemade í grannaslagnum og öll hin úr enska Amorim verður ánægður ef Mainoo ræðir við hann um lán „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Henderson heiðraði minningu Jota eftir fyrsta markið sitt í fjögur ár Calvert-Lewin jafnaði fyrir Leeds í lokin „Gott fyrir svæðið, félagið og stuðningsmennina“ Sunderland vann nágrannaslaginn fyrir norðan Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Sjá meira