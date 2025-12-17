Enski boltinn

Man United ó­sátt við Marokkó og FIFA

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Noussair Mazraoui við hlið Patrick Dorgu fyrir leik með Manchester United á Old Trafford.
Enska knattspyrnufélagið Manchester United er ekki sátt við Knattspyrnusamband Marokkó eftir að það neitaði að leyfa Noussair Mazraoui að spila gegn Bournemouth. Því síður að Alþjóðaknattspyrnusambandið hafi staðið við bak Marokkó.

FIFA gaf út leiðbeiningar um að öllum leikmönnum sem valdir væru í Afríkukeppnina skyldi sleppt af félagsliðum sínum sjö dögum fyrir fyrsta leik hvers lands, eða frá og með 15. desember.

Gestgjafarnir Marokkó eiga að hefja mótið gegn Kómoreyjum þann 21. desember, sem þýðir að Mazraoui hefði getað spilað gegn Bournemouth ef leikurinn hefði verið áætlaður á laugardegi.

Þess í stað var leikurinn færður í útsendingartíma á mánudagskvöldi og féll því innan losunartímabils FIFA.

Heimildarmenn hafa sagt ESPN að United hafi búist við að hafa Mazraoui tiltækan og eftir að Marokkó hafnaði upphaflegri beiðni þeirra vísuðu embættismenn félagsins málinu til FIFA.

FIFA studdi Marokkó og vísaði í eigið losunartímabil sem hófst 15. desember.

Heimildarmenn United hafa sagt ESPN að félaginu finnist það hafa verið óréttlátlega refsað fyrir að leikur þeirra gegn Bournemouth hafi verið færður til mánudags – ákvörðun sem var þeim óviðkomandi – og að Marokkó hafi forgangsraðað æfingu fram yfir mikilvægan leik í ensku úrvalsdeildinni.

Heimildir hafa sagt ESPN að Mazraoui hafi verið faglegur og virðingarfyllstur í gegnum allt ástandið og æfði alla vikuna með liði Ruben Amorim áður en hann fór í landsliðsverkefni seint á sunnudag.

Í fjarveru Mazraoui og meiddra varnarmanna, Matthijs de Ligt og Harry Maguire, neyddist Amorim til að stilla upp bráðabirgðavörn gegn Bournemouth sem innihélt ungu leikmennina Leny Yoro og Ayden Heaven.

Leikurinn endaði með 4-4 jafntefli.

Heimildarmenn hafa sagt ESPN að bæði Bryan Mbeumo og Amad Diallo hafi fengið að spila gegn Bournemouth eftir uppbyggilegar viðræður milli United og knattspyrnusambanda Kamerún og Fílabeinsstrandarinnar.

Þeir tveir munu nú missa af ferðinni til Aston Villa á sunnudag og heimsókn Newcastle á Old Trafford þann 26. desember.

