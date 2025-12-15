Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur Sindri Sverrisson skrifar 15. desember 2025 22:56 Ruben Amorim var ánægður með frammistöðuna í kvöld en svekktur að hafa nú misst af sjö stigum í síðustu þremur heimaleikjum. Getty/Marc Atkins „Þetta var skemmtilegur leikur fyrir alla heima,“ sagði Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, eftir 4-4 jafnteflið við Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. United komst þrívegis yfir í leiknum en varð engu að síður að sætta sig við jafntefli og var Amorim á því að liðið hefði verðskuldað sigur í kvöld. Viðtalið við hann má sjá hér að neðan. Klippa: Amorim eftir jafnteflið við Bournemouth „Við byrjuðum mjög vel og áttum mjög góðan fyrri hálfleik. Staðan hefði átt að vera orðin allt önnur. Síðan voru fyrstu sex mínúturnar í seinni hálfleik svipaðar og gegn Nottingham. Við misstum einbeitinguna og þeir skoruðu tvö mörk. En við náðum að komast aftur inn í leikinn, skoruðum tvö og þá verðum við að ná að klára dæmið, en á endanum varð þetta skemmtilegur leikur,“ sagði Amorim. Hann fagnaði vel þegar Matheus Cunha kom United í 4-3 á 79. mínútu: „Ég sá hvað menn lögðu á sig, sem og stuðningsmennirnir, og þegar við komumst í 4-3 leið mér eins og við myndum halda áfram og reyna að ná öðru marki en jafntefli varð niðurstaðan.“ United spilaði um tíma með fjögurra manna varnarlínu í kvöld sem er eitthvað sem margir hafa kallað eftir en Amorim hefur verið ansi fastheldinn á sitt 3-4-3 kerfi. „Það var margt gott en líka margt sem við þurfum að laga. Stundum snýst þetta meira um smáatriði, það að við séum ekki að vinna, frekar en hvort við erum með 3, 4 eða 5 menn aftast. Við þurfum að vinna í þessum smáatriðum, skilja betur hvernig leikirnir sveiflast og nýta betur færin. Við sköpuðum svo mörg færi hér gegn mjög góðu liði og hefðum átt að landa þremur stigum,“ sagði Amorim, svekktur eftir að hafa misst af sjö stigum í síðustu þremur heimaleikjum: „Já, þegar við vinnum á útivelli verðum við að vinna heima líka. En frammistaðan núna var allt önnur en í síðustu tveimur heimaleikjum, þó að niðurstaðan væri bara eitt stig.“ Enski boltinn Mest lesið Sagði fyrst nei við beiðni Kjartans: „Menn hálf skammast sín“ Körfubolti Barði sig til blóðs eftir tap á HM Sport Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Enski boltinn Mætti til leiks berfættur og ber að ofan í snjókomunni Sport „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Enski boltinn Uppgjörið: Haukar - Fram 25-27 | Meistararnir unnu toppliðið í naglbít Handbolti „Auðvitað var þetta sjokk“ Körfubolti Breyttist úr hetju í skúrk: Rekinn út af fyrir að ögra LeBron Körfubolti Þórir í skýjunum: „Sit með lítið tár í augnkróknum“ Handbolti „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ Enski boltinn Fleiri fréttir Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Vildi ekki skýra ummælin um verstu 48 klukkutímana frekar Maresca hafi tekið blaðsíðu úr bók Salah og gert sér óleik Guardiola gagnrýndi Foden þrátt fyrir markið „Finnst þér ekki eins og hann sé þjakaður af pressu yfir því hvað hann sé lélegur?“ Fyrirliði Newcastle eftir tapið fyrir Sunderland: „Þetta er svo vandræðalegt“ Sjáðu klaufalegt sjálfsmark Woltemade í grannaslagnum og öll hin úr enska Amorim verður ánægður ef Mainoo ræðir við hann um lán „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Henderson heiðraði minningu Jota eftir fyrsta markið sitt í fjögur ár Calvert-Lewin jafnaði fyrir Leeds í lokin „Gott fyrir svæðið, félagið og stuðningsmennina“ Sunderland vann nágrannaslaginn fyrir norðan Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Sjá meira