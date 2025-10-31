Englandsmeistarar Liverpool galopnuðu veskið svo eftir væri tekið síðasta sumar. Talsverðar breytingar voru á liðinu og sem stendur virðast þær ekki hafa verið til hins betra.
Á Sky Sports er því velt upp hvort Liverpool skorti breidd þrátt fyrir að hafa keypt leikmenn fyrir 74 milljarða íslenskra króna.
Sky vitnar í Arne Slot, þjálfara liðsins, sem hefur sagt að liðinu skorti breidd. Því til sönnunar má benda á leikmannahóp liðsins í tapinu gegn Crystal Palace í deildarbikarnum á dögunum.
Þó þjálfarar stærstu liðanna leyfi sér að stilla upp „veikara“ liði í þeirri keppni þá voru leikmenn í Liverpool liðinu sem eru ekki nálægt því að fá mínútur í úrvalsdeildinni eða Meistaradeild Evrópu.
Síðasta sumar keypti Liverpool þá Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni og Freddie Woodman fyrir 446 milljónum punda – 74 milljarða íslenskra króna.
Ofan á það fékk hinn nú 33 ára gamli Mohamed Salah nýjan ofursamning í apríl síðastliðnum. Sömu sögu er að segja af hinum nú 34 ára gamla Virgil van Dijk.
Þrátt fyrir allt þetta hefur Hollendingurinn Slot kvartað yfir því að leikmannahópur sinn sé of fáliðaður, að hann vanti breidd. Þetta kom í ljós eftir tapið gegn Palace en það var sjötta tap liðsins í síðustu sjö leikjum. Þjálfarinn taldi tapið þó ekki hafa aukið hitann á sæti sínu.
Jamie Redknapp gagnrýndi Slot eftir leik en þjálfarinn gerði 10 breytingar á liði sínu milli leikja. Hollendingnum gæti vart verið meira sama hvað Redknapp finnst.
„Allir geta haft sína skoðun en með okkar leikmannahóp, kannski 15-16 leikfæra aðalliðsmenn, þá var þetta ákvörðunin sem ég tók.“
Viðurkenndi Slot að næstu þrír leikir – gegn Aston Villa, Real Madríd og Manchester City – væru honum ofarlega í huga.
Þrátt fyrir að hafa eytt fúlgum fjár er leikmannahópur Liverpool þunnur á ákveðnum svæðum. Þá er fjöldi leikmanna að glíma við meiðsli. Sem stendur lítur meiðslalistinn svona út
Slot segir að hópur sinn sé hreinlega ekki jafn stór og fólk haldi. Hann sé í kringum 20 leikfærir leikmenn og að meðaltali fjórir meiddir.
Sky tekur fram að Liverpool sé ekki að glíma við fleiri eða verri meiðsli en keppinautar þeirra. Helsta vandamál Liverpool eru meiðsli lykilmanna sem hafa engan til að hlaupa í skarðið. Gravenberch og tómarúmið sem hann skilur eftir sig á miðjunni með því að vera á meiðslalistanum er tekið sem hvað skýrasta dæmið um það.
Þá veltir Sky fyrir sér hvort leikmannakaup liðsins séu vandamálið. Það var vissulega eytt óheyrilegum upphæðum í þá Isak og Ekitiké, leikmenn sem spila sömu stöðu.
Wirtz kom þá án þess að sama staða og hann spilaði hjá Bayer Leverkusen væri að finna í leikkerfi Liverpool. Sama má segja um Frimpong.
Liverpool tekur á móti Aston Villa klukkan 20.00 á laugardag í leik sem lærisveinar Arne Slot verða að vinna. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport.