Amorim verður ánægður ef Mainoo ræðir við hann um lán Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. desember 2025 08:32 Ruben Amorim ræðir við Kobbie Mainoo. getty/Ash Donelon Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, segir að hann yrði ánægður ef miðjumaðurinn Kobbie Mainoo myndi ræða við hann um möguleikann á að fara annað á láni. Amorim hefur notað hinn tvítuga Mainoo afar sparlega á tímabilinu sem hefur farið verulega í taugarnar á mörgum stuðningsmönnum United og fyrrverandi leikmönnum liðsins. Mainoo hefur aðeins byrjað einn leik á tímabilinu, gegn Grimsby Town í deildabikarnum, og mikið hefur verið rætt og ritað um framtíð hans hjá United. Amorim segist vera tilbúinn að ræða við Mainoo um möguleikann á að fara á lán og hann vilji fyrst og síðast að leikmennirnir sínir séu ánægðir. „Ef Kobbie kemur og talar við mig, tala ég við hann. Ég ætla ekki að segja hvað ég mun segja við hann en ég verð mjög ánægður ef Kobbie talar við mig um það. Ég vil bara að leikmennirnir mínir séu sáttir og skil að hver þeirra hefur sín markmið,“ sagði Amorim fyrir leikinn gegn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. „Pirringur hjálpar engum. En við einbeitum okkur að leiknum og sjáum hvað gerist. Ég hef átt nokkur samtöl við hann, sérstaklega á síðasta ári, og aðra leikmenn en ekki um þetta tiltekna mál. En ég er opinn fyrir samtali.“ Með sigri á Bournemouth á Old Trafford í kvöld kemst United upp í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið hefur aðeins tapað einum af síðustu níu deildarleikjum sínum. Leikur Manchester United og Bournemouth hefst klukkan 20:00 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport. Enski boltinn Mest lesið „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Enski boltinn Mætti til leiks berfættur og ber að ofan í snjókomunni Sport Þórir í skýjunum: „Sit með lítið tár í augnkróknum“ Handbolti „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ Enski boltinn Ballið búið hjá Chiefs og Mahomes meiddist á hné Sport „Troðslan sem þið sjáið núna verður ekki toppuð“ Körfubolti Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Fótbolti Körfuboltakvöld: Tilþrif tímabilsins til þessa Körfubolti Keyptu nýjan leikvang fyrir Glódísi og Bayern-konurnar Fótbolti Pogba dreymir um að eiga dýrasta úlfalda heims Sport Fleiri fréttir Fyrirliði Newcastle eftir tapið fyrir Sunderland: „Þetta er svo vandræðalegt“ Sjáðu klaufalegt sjálfsmark Woltemade í grannaslagnum og öll hin úr enska Amorim verður ánægður ef Mainoo ræðir við hann um lán „Sé ekkert annað en að dýrasti leikmaður deildarinnar verði áfram á bekknum“ „Í dag er dagurinn sem þú fæddist, í dag er dagurinn sem þú munt deyja“ Henderson heiðraði minningu Jota eftir fyrsta markið sitt í fjögur ár Calvert-Lewin jafnaði fyrir Leeds í lokin „Gott fyrir svæðið, félagið og stuðningsmennina“ Sunderland vann nágrannaslaginn fyrir norðan Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús „Kannski áttum við heppnina skilið í dag“ „Ég held að þetta hafi ekki verið kveðjustund“ „Þegar þú spilar fyrir Liverpool verðurðu bara að vinna leiki“ Salah lagði upp í endurkomunni en Ekitike sá um mörkin Palmer skoraði í fyrsta sinn síðan í september Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Sjá meira