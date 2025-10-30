Vetrartískan er mætt í Boozt með kósýheit Boozt 30. október 2025 09:43 Nú er akkúrat rétti tíminn til að kíkja inn á Boozt og fjárfesta í vönduðum flíkum og vörum sem standast íslenskan vetur Dagarnir styttast og ískalt vetrarloftið kallar á hlýju og notalegheit. Það er heldur engin ástæða til að slá af kröfunum þegar kemur að stíl þó íslenski veturinn geti verið krefjandi. Nú er akkúrat rétti tíminn til að fjárfesta í vönduðum flíkum og vörum sem standast íslenskan vetur og gera köldu kvöldin hlý og falleg. Yfirhöfnin er lykilflík vetrarins Hlutlausir litir eins og kamellitaður, svartur og grátt eru ávallt öruggur kostur, en fyrir þá sem vilja lit verður brúnn, skógargrænn, vínrauður og dökkblár áberandi í vetur. Í vetur snýst tískan um endingargóðar flíkur sem halda á okkur hita án þess að við fórnum útlitinu. Fullkomnasta vetrarfjárfestingin er án efa góð kápa eða úlpa sem sameinar notagildi og stíl. Úrvalið af yfirhöfnum á Boozt er glæsilegt Klassískar ullarkápur halda vinsældum sínum og þar má nefna kápur frá merkjum eins og Rosamunde Rwtova, Filippa K og GANT. Mjúkar „teddy“- og „shearling“-kápur hafa síðan nútímalegt yfirbragð. Dúnúlpur eru nauðsyn í íslenskum fataskápum. Stuttar úlpur frá Calvin Klein og Ralph Lauren eru flottar Síða úlpu þarf líka að eiga þegar gular viðvaranir eru í kortunum, til dæmis frá Calvin Klein. Skór sem standast hálkuna Skór og há stígvél í jarðlitum eru klassísk inn í haustið og veturinn ásamt fylgihlutum í stíl. Réttir vetrarskór eru nauðsynlegir bæði fyrir útlit og öryggi og í vetur blandast notagildi og tíska vel saman. Hér er hægt að finna skó fyrir allskonar aðstæður. Leðurstígvél með hlýju fóðri henta jafnt í borginni sem á landsbyggðinni og þykkbotna stígvél halda áfram að vera á toppi vinsældalista. Fóðraðir og vatnsheldir skór með góðum sóla eru lykilatriði og vel hægt að klæða þá bæði upp og niður eftir tilefni. Stígvél frá Vagabond og Pavement Gemma og ECCO eru akkúrat dæmi um það. Þykkbotna UGG njóta vinsælda bæði í kamellit og svörtum. Og fyrir alvöru frost og slabb koma inuikii bomsurnar sterkar inn. Húðumhirða sem verndar gegn kulda Skipta má út léttum sumarkremum fyrir nærandi og rakagefandi krem sem mynda verndandi filmu á húðinni. Veturinn getur verið krefjandi fyrir húðina og því mikilvægt að aðlaga húðumhirðuna að árstíðinni. Hér er líklegt að finna réttu húðvörurnar. Andlitskrem með innihaldsefnum eins og hýalúronsýru og ceramíðum viðhalda raka og góðir varasalvar og handáburðir koma í veg fyrir sprungna húð og þurrk. Með reglulegri umönnun helst húðin mjúk og heilbrigð þrátt fyrir frost og vind. Cleansing balm frá Elemis er frábær til að hreinsa af allan farða og eins Acai andlitsolían frá Rudolph Care. Andlitsmaski frá Biodance Bio róar húðina eftir langan dag. Þykkt og verndandi dagkrem eins og þetta frá Tromborg eru frábær í frostinu. Húðin kringum augun er viðkvæm fyrir kulda og þá er Lancome Rénergie serumið frábært. Ekki má gleyma vörunum í vetrarþurrkinum, varasalvinn frá Sisley gefur góðan raka. Góður handáburður, til dæmis frá Rudolph Care er nauðsynlegur yfir vetrarmánuðina. Notalegt heimili fyrir dimm kvöld Með nokkrum einföldum breytingum má umbreyta stofunni í notalegt vetrarskjól. Veturinn er einnig tími til að gera heimilið hlýtt og kósý og hér er úr nógu að velja af fallegum heimilisvörum. Þykk ullarteppi, flauelspúðar og hlýjar mottur skapa notalegt andrúmsloft, og ilmkerti með ilmum eins og kanil, furu eða vanillu bæta við vetrarstemninguna. Mjúk, dauf lýsing frá borð- og gólflömpum gerir gæfumuninn og hjálpar okkur að slaka á þegar dimmir. Ilmkerti frá Meraki eru til dæmis afar notaleg. Teppi frá Boss Home, handklæði frá sama merki og Himla Love baðmotta setja flottan svip á heimilið. Rúmfatnaður frá Lovely Linen og púðar gera svefnherbergið hlýlegt sem og gluggatjöld frá Himla Sunday. Þá er hnausþykkt ullarteppi frá Lexington Home algjört möst. 