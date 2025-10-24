Í beinni
Í beinni:
FM95BLÖ
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kvennaverkfall
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
föstudagur 24. október 2025
Kvennafrídagurinn
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kvennaverkfall
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Í beinni:
FM95BLÖ
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Stjórnarmaður KKÍ auglýsir ólöglega veðmálastarfsemi
Körfubolti
Mál Kristófers enn til skoðunar og fleiri komin á borð KKÍ
Körfubolti
„Ekki æskilegt og ekki það sem körfuboltinn vill standa fyrir“
Körfubolti
Vildu fagna endalaust með Frey: „Þetta lið hættir aldrei að heilla“
Fótbolti
Handtökur í NBA: Lak upplýsingum um meiðsli James og bað um bita af kökunni
Körfubolti
Dæmd fyrir að stela greiðslukorti liðsfélaga
Sport
Seldu bleika búninginn hennar Herrem fyrir meira en milljón
Handbolti
Gaf öllum liðsfélögunum iPhone til að sleppa við að syngja
Sport
Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki
Enski boltinn
Benítez orðinn stjóri Sverris og sprengir launaskalann
Fótbolti
Fleiri fréttir
N-Írland - Ísland | Stelpurnar okkar verja sætið í umspili
Byrjunarlið Íslands: Ein breyting frá lokaleiknum á EM en ekkert óvænt
Vestri og KR mætast á fyrsta degi vetrar: „Vona að það snjói ekki í nótt“
Lárus Orri framlengir á Skaganum
Sænska ungstirnið klárt í El Clásico vegna meiðsla Raphinha
Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot
Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki
„Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“
Benítez orðinn stjóri Sverris og sprengir launaskalann
Ætla stelpurnar okkar með flugi eða á fleka á HM í Brasilíu?
Vildu fagna endalaust með Frey: „Þetta lið hættir aldrei að heilla“
Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta
Sambandsdeildin | Logi í sigurliði og Crystal Palace lá á heimavelli
Evrópudeildin | Elías hélt hreinu í Evrópudeildinni
Freyr stýrði Brann til sigurs á Rangers og Albert skoraði
Leik lokið: Breiðablik-KuPS 0-0 | Höskuldur klúðraði víti og Blikar bíða enn
Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum
Messi framlengir samning sinn um þrjú ár
Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro
Leiktíma Sverris breytt þrisvar í dag vegna veðurs
Ótrúlegur Kane sá við Messi og Ronaldo
Eiður dásamaði Caicedo í beinni á Brúnni
„Ákveðið sjokk“
„Heiður að fá að vera í sama flokki og hann“
Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta
Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur
Guðrún líklegust til að koma til bjargar í eyðimörk
„Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“
Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool
Tekur við af læriföður sínum
Sjá meira
Mest lesið
Stjórnarmaður KKÍ auglýsir ólöglega veðmálastarfsemi
Körfubolti
Mál Kristófers enn til skoðunar og fleiri komin á borð KKÍ
Körfubolti
„Ekki æskilegt og ekki það sem körfuboltinn vill standa fyrir“
Körfubolti
Vildu fagna endalaust með Frey: „Þetta lið hættir aldrei að heilla“
Fótbolti
Handtökur í NBA: Lak upplýsingum um meiðsli James og bað um bita af kökunni
Körfubolti
Dæmd fyrir að stela greiðslukorti liðsfélaga
Sport
Seldu bleika búninginn hennar Herrem fyrir meira en milljón
Handbolti
Gaf öllum liðsfélögunum iPhone til að sleppa við að syngja
Sport
Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki
Enski boltinn
Benítez orðinn stjóri Sverris og sprengir launaskalann
Fótbolti
Í beinni
Í beinni:
FM95BLÖ
Bein útsending:
Reykjavík síðdegis
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kvennaverkfall
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Framúrskarandi fyrirtæki
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar