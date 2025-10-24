Innlent

Heimilar um­ferð um Vonar­skarð

Atli Ísleifsson skrifar
Vonarskarð er gróðurlaust skarð milli Bárðarbungu í Vatnajökli og Tungnafellsjökuls.
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefur staðfest breytingartillögu svæðisstjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs um að heimila vélknúna umferð og hjólreiðar um Vonarskarð frá 1. september ár hvert og þar til svæðið verður ófært.

Frá þessu segir í tilkynningu á vef ráðuneytisins. Þar kemur fram að breytingin gildi í tilraunaskyni til fimm ára og fylgi henni ítarleg vöktunaráætlun. 

„Umferð um Vonarskarð verður, eftir sem áður, heimil í samræmi við lög um náttúruvernd, á frosinni og snævi þakinni jörð ef frá eru skilin jarðhitasvæðin. Náttúruverndarstofnun verður ennfremur falið að skila framvinduskýrslu til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins um málið á hverju ári og ráðuneytið mun, í samvinnu við stofnunina, skoða möguleika á aukinni vernd í og við viðkvæm svæði Snapadals.

Þegar stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs var samþykkt árið 2013 var lokað fyrir umferð reiðhjóla og vélknúinna ökutækja í gegnum Vonarskarð og svæðið skilgreint sem göngusvæði og hefur frá þeim tíma verið tekist á um lokunina. Í tilmælum ráðuneytisins til stjórnar þjóðgarðsins þetta sama ár var stjórninni falið að skoða sérstaklega málefni Vonarskarðs með það að markmiði að tryggja til framtíðar vernd og nýtingu gæða svæðisins með hagsmuni og samræmingu útivistar og náttúruverndar að leiðarljósi í samstarfi við helstu hagsmuna- og umsagnaraðila svæðisins. Á fundi svæðisstjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs í nóvember 2024 var tekin ákvörðun að hefja breytingaferli á aðgengi um svæðið í tilraunaskyni. Svæðisstjórn hefur síðan þá unnið að tillögu að breytingu á stjórnunar- og verndaráætlun fyrir svæðið og samþykkti hana 17. september 2025.

Tillaga svæðisstjórnar barst ráðherra 19. september 2025. Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðar er meginstjórntæki þjóðgarðsins og samkvæmt lögum um Vatnajökulsþjóðgarð er hlutverk ráðherra að staðfesta stjórnunar- og verndaráætlun fyrir þjóðgarðinn ef hún brýtur ekki í bága við lög eða reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð. Ráðherra hefur nú staðfest tillögu svæðisstjórnar og verður á tilraunatímabilinu lögð áhersla á landvörslu og eftirlit með svæðinu,“ segir í tilkynningunni. 

