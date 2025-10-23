Lofar látum og vísar gagnrýni Samtaka atvinnulífsins á bug Eiður Þór Árnason og Vésteinn Örn Pétursson skrifa 23. október 2025 22:25 Finnborg Salome Steinþórsdóttir, einn skipuleggjenda Kvennaverkfallsins 2025. Sýn Búist er við að fjöldi kvenna leggi leið sína í miðbæ Reykjavíkur þegar kvennaverkfall fer fram á morgun. Til stendur að reisa stórt svið á þeim hluta Lækjargötu sem snýr að Arnarhóli og hefst sú framkvæmd eftir að lokað verður fyrir umferð um svæðið klukkan 6 í fyrramálið. Í Reykjavík hefst dagskráin klukkan 13:30 í Hljómskálagarðinum með sögugöngu. „Þar munum við ganga og hitta ýmsar persónur úr sögunni, meðal annars Bríeti Bjarnhéðinsdóttur, frú Vigdísi Finnbogadóttur, við munum hitta alls konar hópa, listahópa, við munum hitta Grýlurnar, kvennaárskonur og svo framvegis. Þannig að það verður mikið fjör og mikið stuð,“ sagði Finnborg Salome Steinþórsdóttir, einn skipuleggjenda Kvennaverkfallsins, í kvöldfréttum Sýnar. Klukkan 15:00 hefjist svo baráttufundur við Arnarhól. „Þar sem horft verður til framtíðar, kröfurnar settar fram og mikið stuð og læti og hávær hróp frá hópnum held ég. Við vonum það allavega,“ bætti Finnborg við. Götulokanir í miðborginni á morgun. Lokað verður fyrir umferð um rauðumerktu göturnar frá klukkan 10 til 17 en hluti Lækjargötu verður lokaður frá frá 6 til 21. Sýn Skipuleggjendur Kvennaverkfallsins hafa kallað eftir því að konur og kvár leggi niður störf allan morgundaginn og vinnuveitendur sýni því skilning. Á sama tíma hefur borið á gagnrýni frá Samtökum atvinnulífsins á þá leið að þessi tilmæli hafi ekki verið nógu skýr. Fyrst hafi verið talað um að leggja niður störf hálfan daginn og síðar hafi því verið breytt. Finnborg segir skipuleggjendur alla tíð hafa talað skýrt fyrir því að fólk leggi niður störf í heilan dag. „Það er leiðinlegt að þessi gagnrýni sé að koma upp en ég vona bara að vinnuveitendur taki tillit til þessa og gefi fólk færi á að taka þátt í skipulagðri dagskrá hér í Reykjavík. Það er líka verið að skipuleggja fundi um allt land: Ísafirði, Höfn, Akureyri, Hrísey og víðar þannig ég vona bara að vinnuveitendur horfi til þessa og gefi fólki sínu færi á að taka þátt í verkfalli með okkur.“ Kvennaverkfall Reykjavík Mest lesið Starfsmenn Kubbs og Terra grunaðir um samráð Innlent Titringur í hreppnum vegna lögheimilisflutninga Innlent Brunaði austur til að finna litla frænda Innlent Pallborðið: Dómgreindarbrestur hjá CoolBet Innlent Gagnrýna lítinn fyrirvara á skipulagi kvennafrídagsins Innlent Falsað myndband af kennara og nemanda fór í dreifingu Innlent Kvenleiðtogar á kvennafrídegi: Kristrún með fjölskyldunni, Inga vill kíkja á Arnarhól og Þorgerður með í baráttuanda Innlent Sigmundur seinn: „Er þingmaðurinn í salnum?“ Innlent Halla tekur sér frí og vill að karlmenn axli ábyrgð Innlent Stöðugleiki norðlægrar hringrásar skammgóður vermir fyrir Ísland Innlent Fleiri fréttir Flugumferðarstjórar aflýsa vinnustöðvun á morgun og laugardag Lofar látum og vísar gagnrýni Samtaka atvinnulífsins á bug „Fyrst og fremst erum við að biðja um að fá að vera skráð í okkar hús“ Þriggja ára fangelsi eftir flug frá Berlín Fann aldagamlan mun, brást hárrétt við og langar að gerast fornleifafræðingur Brunaði austur til að finna litla frænda „Þá erum við að tala um 60 milljarða í töpuðum útflutningstekjum“ Kvíðið starfsfólk, handtökur og fornminjafundur Starfsmenn Kubbs og Terra grunaðir um samráð Lúkas Geir áfrýjar eins og hinir tveir Kvenleiðtogar á kvennafrídegi: Kristrún með fjölskyldunni, Inga vill kíkja á Arnarhól og Þorgerður með í baráttuanda Landsnet fagnar sigri í baráttu við landeigendur Falsað myndband af kennara og nemanda fór í dreifingu Nýr lögreglustjóri á Austurlandi verði skipaður á allra næstu dögum Gagnrýna lítinn fyrirvara á skipulagi kvennafrídagsins „Við finnum fyrir mikilli spennu frá heimsbyggðinni“ Verktakar hafi greinilega nóg því þeir kjósi frekar að bíða en lækka Pallborðið: Dómgreindarbrestur hjá CoolBet Guðmundur til ráðherra og framkvæmdastjóri HK tekur við Sjaldan eins erfitt að kaupa fasteign og konur undirbúa verkfall Titringur í hreppnum vegna lögheimilisflutninga Sigmundur seinn: „Er þingmaðurinn í salnum?“ Halla tekur sér frí og vill að karlmenn axli ábyrgð Embættismenn sitji að hámarki í fjórtán ár og aðstoðarmenn hætti fyrir kosningar Engin lausn og ákveðin sjálfsblekking að banna börnum að nota tölvuleiki Stöðugleiki norðlægrar hringrásar skammgóður vermir fyrir Ísland Kröfur kvennaárs komnar í innheimtu og gjalddaginn fallinn Segir tilvalin íbúðasvæði opnast með Sundabraut Niðurrif hafið á gamla Morgunblaðshúsinu Næstum öllum sagt upp hjá dótturfélagi Play Sjá meira