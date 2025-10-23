Leiktíma Sverris breytt þrisvar í dag vegna veðurs Valur Páll Eiríksson skrifar 23. október 2025 15:19 Sverrir á að spila klukkan 19:00 í kvöld, eftir að hafa átt að spila klukkan 16:45 og svo klukkan 14:30. Franco Arland/Getty Images Leikur Feyenoord við Panathinaikos í Evrópudeildinni í fótbolta mun fara fram klukkan 19:00 í kvöld í Rotterdam. Það er upprunalegur leiktími en honum var í morgun flýtt til 14:30 vegna veðurviðvörunar en seinkað aftur seinni partinn. Stormurinn Benjamín geisar yfir meginland Evrópu og tók UEFA ákvörðun ásamt yfirvöldum í Rotterdam ákvörðun í morgun um að flýta leik liðanna vegna appelsínugular veðurviðvörunar sem átti að taka gildi seinni partinn. Leikur liðanna átti upprunalega að fara fram klukkan 16:45 en færður til klukkan 14:30. Boðið var upp á umsóknir um endurgreiðslu á miðum og gert ráð fyrir töluverðu tekjutapi hjá hollenska liðinu sökum tilfærslunnar. Stormurinn hefur haft miklar afleiðingar þar sem flóðaviðvaranir eru í gildi á Suðvestur-Bretlandi og yfir 100 þúsund heimili urðu rafmangslaus í Frakklandi. Nú virðist sem veðrið verði ekki eins slæmt og búist var við í Rotterdam, eða ríði fljótt yfir, því nú hefur þriðji leiktími leiksins verið staðfestur af UEFA; klukkan 19:00 í kvöld, eða 21:00 á staðartíma. Vindur og rigning mun líklega einhver áhrif hafa á leikinn en stjórnvöld í Rotterdam virðast hafa trú á því að leikurinn geti farið fram. Aðdáendur Sverris gætu þó þurft að vera á tánum, skildi fjórði leiktíminn vera opinberaður áður en klukkan slær 19:00 í kvöld. Evrópudeild UEFA UEFA Gríski boltinn Fótbolti Hollenski boltinn Holland Mest lesið Hatar hvítu stuttbuxurnar Handbolti Neyddar í sömu stöðu og Ísland og límdu melónur á skóna Handbolti Þjálfari og leikmaður í NBA handteknir Körfubolti Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Fótbolti Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Enski boltinn Sá eftirsóttasti treystir bara á pabba gamla Körfubolti Betri en allar konur í sögu bakgarðshlaupanna Sport Greip bolta sem gæti verið meira en þrjú hundruð milljóna króna virði Sport Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Enski boltinn „Ákveðið sjokk“ Fótbolti Fleiri fréttir Ótrúlegur Kane sá við Messi og Ronaldo Eiður dásamaði Caicedo í beinni á Brúnni „Ákveðið sjokk“ „Heiður að fá að vera í sama flokki og hann“ Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Guðrún líklegust til að koma til bjargar í eyðimörk „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Tekur við af læriföður sínum Sló félagsmet Bayern München en náði ekki Viktori Bjarka Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Bayern og Real Madrid í hóp liðanna með fullt hús Chelsea bauð upp á markaveislu á Brúnni Liverpool vaknaði við vondan draum og endaði taphrinuna með stæl Matthías endar ferilinn á laugardag: „Sérstök og svolítið skrýtin tilfinning“ Höskuldur og Ólafur sátu fyrir svörum eftir viðburðarríka viku KA-strákarnir fara út með tvö mörk í mínus Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Snjó kyngir niður á Akureyri og Evrópuleikur færður inn Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Framlengdu í leyni eftir bannið „Veistu hvað leikmaðurinn sagði við mig?“ „Ég þarf bara að láta verkin tala“ Ótrúlegt kast Pope vekur athygli Sjáðu sögulegt mark Viktors Bjarka og öll hin í Meistaradeild Evrópu „Eins og Ísland en bara enn betra“ Hrósaði unga Íslendingnum: „Gæti orðið okkar jóker“ Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Sjá meira