„Við finnum fyrir mikilli spennu frá heims­byggðinni“

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Inga Straumland, verkefnastýra kvennaárs segist finna mikla spennu meðal fólks fyrir morgundeginum.
Augu heimsbyggðarinnar beinast að Kvennaverkfallinu sem boðað hefur verið á Íslandi á morgun. Þetta segir verkefnastýra Kvennaárs en boðað hefur verið til baráttufunda um allt land.

Nokkrum götum verður lokað milli klukkan tíu til fimm í miðborginni á morgun vegna sögugöngu um áfanga í kvennabaráttunni, sem hefst klukkan hálf tvö. 

Áætlaðar lokanir í miðborginni á föstudaginn.

„Það verður einhvers konar kvenréttindakarnival þar sem konum og kvárum, sem mæta niður í bæ gefst kostur á að fara aftur til fortíðar og upplifa þá baráttu sem var í gangi þá. Leikkonur munu stíga á stokk sem Bríet Bjarnhéðinsdóttir og konurnar í bæjarstjórn frá 1908 og svo færum við okkur aftar í sögunni og nær nútímanum,“ segir segir Inga Auðbjörg Straumland, verkefnastýra Kvennaárs.

„Allt er þetta gert í leikrænni útfærslu eða á upplifunarmáta. Improv Ísland sér um þriðju vaktina, uppistandari sér um leikskóla og fæðingarorlof og svo verður Perla Fáfnisdóttir fegurðardrottningarkusa á sínum stað og Venusarstyttan.“

Kvennafrídagurinn var í fyrsta sinn haldinn 24. október árið 1975.mynd/úr safni

Lækjargötu við Arnarhól, á milli Tryggvagötu og Geirsgötu verður lokað frá klukkan sex í fyrramálið til níu annað kvöld en útifundur hefst á Arnarhóli klukkan þrjú. Þar verða fluttar ræður, ungmenni flytja hópatriði og nokkrir tónlistarmenn stíga á svið. 

Baráttufundir um allt land

Boðað hefur verið til baráttufunda víða um land og byrjar sá fyrsti í Fjallabyggð klukkan ellefu.

„Það hafa ekki öll kost á því að koma til Reykjavíkur og taka þátt í stóra fundinum á Arnarhóli. Þess vegna er ótrúlega gaman að sjá hvað eru skemmtilegar sjálfsprottnar hugmyndir um allt land. Það er með ýmsu sniði: Ræður, baráttufundir, sögugöngur jafnvel,“ segir Inga. 

Síðustu sjö kvöld hefur hnefa verið varpað á byggingar á höfuðborgarsvæðinu til að vekja athygli á kröfum kvennaárs, sem lagðar voru fram á kvennafrídeginum í fyrra.

„Þær snúa að því að uppræta kynbundið og kynferðislegt ofbeldi og svo að leiðrétta vanmat á framlagi kvenna á vinnumarkaðnum og heima fyrir. Það er að segja þriðja vaktin og verkaskipting á heimilunum.“

Baráttuhugur í fólki

Misjafnt er eftir vinnustöðum hvernig gert er ráð fyrir að morgundagurinn verði. Mörg sveitarfélög gera ráð fyrir heilsdags verkfalli, ríkið frá klukkan hálf tvö og þetta er misjafnt milli einkafyrirtækja.

„Okkar lína er að þetta sé heilsdagsverkfall alveg eins og 1975. Við finnum það að það er ákall eftir stórum aðgerðum og það er auðvitað stóraðgerð þegar helmingur vinnuaflsins fer í verkfall,“ segir Inga.

„Við finnum að það er baráttuhugur í fólki og við vonum að vinnuveitendur geri konum og kvárum kleift að taka þennan dag í baráttuna. Og við vonum auðvitað að strákarnir stígi fram og segi: Ég skal vinna vaktina, ég skal sjá um börnin, ég skal sjá um heimilisverkin. Þannig getum við komið öll saman í þessari baráttu.“

Augun beinist að Íslandi

Kvennaverkfallið árið 2023 vakti mikla athygli erlendis og voru fréttir fluttar af verkfallinu víða. Inga segir augu heimsbyggðarinnar beinast að Íslandi á ný.

„Við höfum fengið fyrirspurnir frá fjölmiðlum erlendis frá upphafi vors. Það eru margir hópar af heimildamyndagerðarfólki á landinu, sem hefur fylgst með því sem er að gerast í undirbúningnum. Við finnum fyrir mikilli spennu frá heimsbyggðinni.“

