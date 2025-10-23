Ótrúlegur Kane sá við Messi og Ronaldo Valur Páll Eiríksson skrifar 23. október 2025 12:30 Kane fer mikinn þessi dægrin. Stefan Matzke - sampics/Getty Images Enski framherjinn Harry Kane fer mikinn í upphafi leiktíðar með Bayern Munchen. Hann skoraði eitt marka liðsins í 4-0 sigri á Club Brugge í Meistaradeild Evrópu í gær og hefur því skorað 20 mörk á leiktíðinni - á mettíma. Kane skoraði klassískt framherjamark eftir stundarfjórðungsleik í öruggum sigri Bæjara í Munchen í gær. Um var að ræða tólfta leik hans á leiktíðinni fyrir félag og landslið og í þessum tólf leikjum hefur hann skorað 20 mörk. Enginn hefur komist yfir 20 marka múrinn í svo fáum leikjum og bætir hann met Cristiano Ronaldo frá 2014. Ronaldo skoraði þá 20 mörk í 13 leikjum fyrir Real Madrid og Portúgal. Lionel Messi hefur þrisvar komist í 20 mörkin í fyrstu 17 leikjum tímabils. Kane er þá nærri því að bæta met Wayne Rooney yfir flest mörk Englendings fyrir eitt og sama félagið í Meistaradeildinni. Rooney er eini Englendingurinn sem hefur afrekað það að skora 25 mörk fyrir sama lið, en það gerði hann með Manchester United. Þrátt fyrir skamman tíma í Bæjaralandi hefur Kane skorað 23 mörk fyrir félagið í Meistaradeild og virðist aðeins tímaspursmál hvenær hann bætir met Rooney. Áður skoraði Kane 21 mark fyrir Tottenham í Meistaradeildinni. Kane skoraði 400. mark sitt á ferlinum gegn Borussia Dortmund síðustu helgi og hefur þegar skorað 100 mörk fyrir Bayern í öllum keppnum, fljótar en nokkur annar. Alls hefur Kane skorað 105 mörk í 108 leikjum fyrir Bayern. Bayern hefur unnið alla þrjá leiki sína í Meistaradeildinni hingað til, með markatöluna 12-2. Af mörkunum tólf hefur Kane skorað fimm. Þýski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Hatar hvítu stuttbuxurnar Handbolti Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Fótbolti Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Enski boltinn Neyddar í sömu stöðu og Ísland og límdu melónur á skóna Handbolti Sá eftirsóttasti treystir bara á pabba gamla Körfubolti Þjálfari og leikmaður í NBA handteknir Körfubolti Betri en allar konur í sögu bakgarðshlaupanna Sport Greip bolta sem gæti verið meira en þrjú hundruð milljóna króna virði Sport Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Enski boltinn Mun líklegast aldrei komast yfir þetta Golf Fleiri fréttir Ótrúlegur Kane sá við Messi og Ronaldo Eiður dásamaði Caicedo í beinni á Brúnni „Ákveðið sjokk“ „Heiður að fá að vera í sama flokki og hann“ Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Guðrún líklegust til að koma til bjargar í eyðimörk „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Tekur við af læriföður sínum Sló félagsmet Bayern München en náði ekki Viktori Bjarka Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Bayern og Real Madrid í hóp liðanna með fullt hús Chelsea bauð upp á markaveislu á Brúnni Liverpool vaknaði við vondan draum og endaði taphrinuna með stæl Matthías endar ferilinn á laugardag: „Sérstök og svolítið skrýtin tilfinning“ Höskuldur og Ólafur sátu fyrir svörum eftir viðburðarríka viku KA-strákarnir fara út með tvö mörk í mínus Arsenal með langbestu vörn Evrópu Púllarar í ferðaveseni: „Þetta er engin afsökun“ Snjó kyngir niður á Akureyri og Evrópuleikur færður inn Rýndu í lið Bjarna og Guðlaugs: „Eins og í formannsslagnum um árið“ Framlengdu í leyni eftir bannið „Veistu hvað leikmaðurinn sagði við mig?“ „Ég þarf bara að láta verkin tala“ Ótrúlegt kast Pope vekur athygli Sjáðu sögulegt mark Viktors Bjarka og öll hin í Meistaradeild Evrópu „Eins og Ísland en bara enn betra“ Hrósaði unga Íslendingnum: „Gæti orðið okkar jóker“ Albert valdi leikmenn Man. United sem hann þolir ekki Sjá meira