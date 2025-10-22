Innlent

Segir sorg­lega illa hafa verið haldið á hags­munum flugsins

Kristján Már Unnarsson skrifar
Jóhannes Bjarni Guðmundsson, flugstjóri hjá Icelandair, heldur úti Flugvarpinu, hlaðvarpi um íslensk flugmál.
Jóhannes Bjarni Guðmundsson, flugstjóri hjá Icelandair, heldur úti Flugvarpinu, hlaðvarpi um íslensk flugmál. úr einkasafni

Íslensk stjórnvöld hafa haldið illa á hagsmunum flugsins á Íslandi og undirgengist ósanngjarnt og íþyngjandi kerfi evrópskra umhverfissskatta án þess að skoða nægilega afleiðingarnar fyrir íslenskan flugrekstur. Icelandair þurfti í fyrra að greiða 2,5 milljarða króna í kolefnisgjöld.

Þetta segir flugstjórinn Jóhannes Bjarni Guðmundsson í skoðanagrein á Vísi en hann heldur úti Flugvarpinu, hlaðvarpi um flugmál.

„Kolefnisgjöld á íslensk flugfélög eru afar ósanngjörn og til að bíta höfuðið af skömminni þá eru gjöldin jafnvel hærri þar sem losunin er minni. Þetta á við um flug sem hefur viðkomu á Íslandi til Bandaríkjanna því fyrri leggurinn frá Evrópu til Keflavíkur er skattlagður sem flug innan Evrópu. 

Bandarísk flugfélög sem fljúga sömu flugleið án viðkomu hérlendis greiða ekki þessi gjöld og af því að félagið er íslenskt og hefur viðkomu hérlendis þá er gjaldið líka hærra en það væri fyrir evrópskt flugfélag sem flýgur beint yfir hafið,” skrifar Jóhannes Bjarni.

Jóhannes Bjarni er flugstjóri á Boeing 737-þotum Icelandair.úr einkasafni

Hann segir yfirlýst markmið evrópsku umhverfisskattanna hafa verið að fá fólk til að ferðast með lestum frekar en flugvélum.

„Þar sem það er ekki hægt, eins og til dæmis milli Kanaríeyja og Spánar, þá er undanþága á því flugi þar sem eyjarnar eru skilgreindar „útvörður“ svæðisins. Það sama ætti auðvitað að eiga við um Ísland en því miður er þetta sorglegt dæmi um hversu illa við höfum haldið á hagsmunum flugsins á Íslandi að það skuli vera í gildi undanþága á eyjaflugi milli Spánar og Kanaríeyja, en ekki milli Íslands og Evrópu,” segir Jóhannes.

Hann nefnir þann kostnað sem Icelandair þurfti í fyrra að bera af kolefnisgjöldum.

„Icelandair sem nú treður marvaðann við að ná endum saman í rekstrinum þurfti að greiða sem nemur um 2,5 milljörðum íslenskra króna í kolefnisgjöld fyrir árið 2024. Á sama tíma er félagið að reyna endurnýja flugflotann og fá sparneytnari flugvélar sem menga minna.”

Ráðherra flugmála, Eyjólfur Ármannnsson, var gestur Jóhannesar Bjarna í Flugvarpinu síðastliðið sumar.Flugvarpið

Jóhannes segir vert að minna á að losun frá fluginu sé um 2-3% af allri losun í heiminum. Núna séu boðaðar lagabreytingar í því skyni að auka hlutfall sjálfbærs eldsneytis eða SAF í eldsneytisnotkun flugfélaga.

„Evrópusambandið hefur valið þá leið að regluvæða þessa notkun og skylda notkun á ákveðnu hlutfalli af SAF og það hlutfall á að hækka verulega á allra næstu árum. SAF er í dag 3-5 sinnum dýrara en venjulegt þotueldsneyti,” skrifar Jóhannes og segir nær að horfa til Bandaríkjamanna sem hafi farið hvataleið til að auka notkun á SAF í stað valdboða og sektarákvæða.

„Ég vil hvetja ríkisstjórn Íslands til að gefa flugrekstri á Íslandi meiri gaum hér eftir en hingað til. Við eigum að vera í forystuhlutverki og efla flugrekstur hér á landi með því að búa honum bestu skilyrði til vaxtar og ekki hefta fyrirtækin í fjötra reglugerða.”

