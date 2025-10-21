Hemmi Hreiðars orðaður við Val Sindri Sverrisson skrifar 21. október 2025 12:50 Hermann Hreiðarsson er orðaður við þjálfarastarfið hjá Val eftir að hafa gert góða hluti með HK og ÍBV í Lengjudeildinni á síðustu árum. vísir/Viktor Freyr Valsmenn eru sagðir hafa rætt við Hermann Hreiðarsson, þjálfara HK, um að verða næsti þjálfari karlaliðs Vals í fótbolta. Þetta er fullyrt í grein Fótbolta.net í dag þar sem segir að Valsmenn hafi einnig heyrt í Ólafi Inga Skúlasyni áður en hann var í gær kynntur sem nýr þjálfari Breiðabliks. Srdjan Tufegdzic er þjálfari Vals og hann skrifaði undir samning til þriggja ára í fyrra, þegar hann var ráðinn í stað Arnars Grétarssonar á miðju tímabili. Á fyrsta heila tímabili Vals með Túfa, eins og hann er kallaður, sem aðalþjálfara komst liðið í bikarúrslitaleikinn í ár og mun enda í 2. sæti Bestu deildarinnar, nema eitthvað ótrúlegt gerist í lokaumferðinni um næstu helgi (Valur er þremur stigum fyrir ofan Stjörnuna en með 11 mörkum betri markatölu). Engu að síður hefur verið þrálátur orðrómur um að stjórn Vals íhugi að skipta um þjálfara og hún virðist núna farinn að ræða við mögulega arftaka. Hermann Hreiðarsson var nálægt því að koma liði upp úr Lengjudeildinni tvö ár í röð. Eftir að hafa unnið deildina með ÍBV í fyrra tók hann við HK sem tapaði úrslitaleik á nýafstaðinni leiktíð gegn Keflavík, um sæti í Bestu deildinni. Hermann, sem er 51 árs og lék á sínum tíma 89 A-landsleiki og í 15 ár sem atvinnumaður, hefur auk þess að stýra HK og ÍBV einnig þjálfað Þrótt Vogum sem og kvenna- og karlalið Fylkis, auk þess að vera aðstoðarþjálfari hjá Kerala Blasters á Indlandi og Southend United á Englandi. Besta deild karla Valur Mest lesið Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Íslenski boltinn Sparkaði í brjóstin á mótherja sínum Fótbolti Reiðir yfir að fá ekki heita sturtu og kvarta yfir Arsenal Fótbolti Kúluvarp á Extraleikunum: „Bara spurning hvort Andri fljúgi með kúlunni“ Sport Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Enski boltinn Þurftu að aflýsa 24 þúsund manna maraþonhlaupi Sport Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona Enski boltinn Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Enski boltinn Dyche snýr aftur í enska boltann Enski boltinn „Oft séð svona í sjónvarpi“ og verður sjálfur á stóra skjánum Sport Fleiri fréttir Hemmi Hreiðars orðaður við Val Katrín kvödd með fallegum hætti: „Ég hef aldrei séð þetta áður“ Sjáðu þrumufleyg Fred og snöggt svar Stjörnunnar Enginn þjálfari hefur bæði byrjað og klárað Sambandsdeildina Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Uppgjörið: Fram-Stjarnan 1-1 | Úrslitaleikur um Evrópusæti um næstu helgi Sigurður Egill svarar yfirlýsingu Vals: Ómakleg og lágkúruleg setning Valinn dómari ársins í þriðja sinn á síðustu fjórum árum Skoraði meira í sumar en árin þrjú á undan til samans Halldór út og Ólafur Ingi inn hjá Breiðabliki Segja að Halldór verði látinn fara og Ólafur Ingi taki við Yfirlýsing Vals: „Þykir leitt að leikmaðurinn sé ósáttur“ Sendi stjórn FH lítt dulda hótun: „Það er bara ein trappa eftir“ Sjáðu ótrúlegt mark Hallgríms frá miðju Uppgjörið: Valur - FH 4-4 | Bráðskemmtilegur átta marka leikur á Hlíðarenda Uppgjörið: KR - ÍBV 2-1| Einum sigri í viðbót frá því að bjarga sér Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Jöfnunarmark á lokasekúndunum Uppgjörið: KA - ÍA 5-1 | Skagamenn fengu á baukinn en eru hólpnir Botnar ekkert í því af hverju Birta er ekki í landsliðinu „Enn hungur hjá leikmönnum og stuðningsmönnum“ „Færum þeim jöfnunarmarkið á silfurfati“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-2 | Glæsimark hjá Tarik gerði skráveifu í Evrópudraum Blika „Það er virkilega gaman að troða sokkum“ „Við erum skrefi framar öllum öðrum liðum í ár“ „Erfitt og lærdómsríkt tímabil að baki“ „Þakklátur fyrir tíma minn hjá Þrótti“ Berglind markahæst í þriðja sinn og Agla María lagði upp flest Thelma Karen efnilegust í Bestu deildinni Birta valin best Uppgjörið: Breiðablik - FH 3-2 | Dramatískur Blikasigur Sjá meira