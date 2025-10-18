Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í dag Siggeir Ævarsson skrifar 18. október 2025 22:30 Jean-Philippe Mateta smellti í þrennu í dag Vísir/Getty Sjö leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni og það vantaði ekki fjörið í þá frekar en fyrri daginn. Alls voru 19 mörk skoruð og þá fór eitt rautt spjald á loft. Nottingham Forest tók á móti Chelsea og steinlá á heimavelli 0-3 en Malo Gusto, leikmaður Chelsea, fékk rauða spjaldið í leikslok. Þetta reyndist síðasti leikur Forest undir stjórn Ange Postecoglou en hann var látinn taka poka sinn eftir leik. Klippa: Nottingham Forest - Chelsea 0-3 Denny Welbeck skoraði bæði mörk Brighton sem lagði Newcastle 2-1 en Newcastle mönnum gengur illa að tengja saman sigra í upphafi tímabils. Klippa: Brighton - Newcastle 2-1 Sex mörk voru skoruð í leik Crystal Palace og Bournemouth en Jean-Philippe Mateta skoraði þrennu fyrir Palace. Síðasta markið kom úr víti í uppbótartíma. Klippa: Crystal Palace - Bournemouth 3-3 Manchester City tók á móti Everton og vann nokkuð þægilegan sigur þar sem Haaland skoraði bæði mörk City. Klippa: Manchester City - Everton 2-0 Lokaleikur dagsins var Lundúnaslagur Fulham og Arsenal þar sem gestirnir höfðu betur 0-1. Klippa: Fulham - Arsenal 0-1 Enski boltinn Fótbolti Mest lesið Dramatík í víðavangshlaupinu: Þorsteinn dæmdur úr leik fyrir að hrinda Arnari Sport Mbappé getur ekki keyrt nýja bílinn sinn Fótbolti Arsenal vann Lundúnaslaginn Enski boltinn Fækkar í starfsteyminu vegna fjárhagskragga Handbolti Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-2 | Glæsimark hjá Tarik gerði skráveifu í Evrópudraum Blika Íslenski boltinn Postecoglou rekinn Enski boltinn Fékk fjögur rauð gegn Liverpool Enski boltinn Eggert Aron skoraði tvö í stórsigri Brann Fótbolti Haaland skaut City á toppinn Enski boltinn Leik lokið: Breiðablik - FH 3-2 | Dramatískur Blikasigur Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í dag „Enn hungur hjá leikmönnum og stuðningsmönnum“ „Færum þeim jöfnunarmarkið á silfurfati“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-2 | Glæsimark hjá Tarik gerði skráveifu í Evrópudraum Blika Meistararnir misstigu sig og Inter á toppinn Leikmenn í spænsku úrvalsdeildinni lögðu niður störf í mótmælaskyni Fullkomin byrjun Bayern heldur áfram Eggert Aron skoraði tvö í stórsigri Brann „Erfitt og lærdómsríkt tímabil að baki“ „Þakklátur fyrir tíma minn hjá Þrótti“ Berglind markahæst í þriðja sinn og Agla María lagði upp flest Thelma Karen efnilegust í Bestu deildinni Birta valin best Þrenna Mateta kom í veg fyrir að Bournemouth kæmist á toppinn Jafnt í Víkinni í lokaumferðinni Leik lokið: Breiðablik - FH 3-2 | Dramatískur Blikasigur Arsenal vann Lundúnaslaginn Haaland skaut City á toppinn Uppgjörið: Þróttur - Valur 1-0 | Sierra sá til þess að Ólafur Helgi kvaddi Laugardalinn með sigri Katla skoraði sigurmark Fiorentina gegn Milan í uppbótartíma Þriðja tap Norrköping í röð Postecoglou rekinn Dramatískt sigurmark Barcelona í uppbótartíma Hitnar enn undir Postecoglou Fékk fjögur rauð gegn Liverpool Guéhi hafnaði samningstilboði frá Palace og fer næsta sumar Stjórinn og fyrirliðinn koma Wirtz til varnar Meiðsli Orra tóku sig upp að nýju Sif kláraði sögulegt ferðalag og öðlaðist dýpri skilning á vistkerfi fótboltans Fimm tilnefndar sem besti leikmaður ársins í Bestu deild kvenna Sjá meira