Fótbolti

Segir Nóel Atla frá­bært dæmi um það þegar hlutirnir gangi upp

Sindri Sverrisson skrifar
Nóel Atli Arnórsson vann sér inn langtímasamning hjá AaB.
Nóel Atli Arnórsson vann sér inn langtímasamning hjá AaB. AaB

Danska knattspyrnufélagið AaB tilkynnti í gær að það hefði framlengt samning sinn við hinn 19 ára gamla Nóel Atla Arnórsson, til sumarsins 2029.

Nóel er örvfættur varnarmaður sem spilað hefur fimm leiki fyrir U21-landslið Íslands og alls 19 leiki fyrir yngri landsliðin. Hann er hæstánægður með nýja samninginn.

„Það er eitt að fá sinn fyrsta samning en risastórt fyrir mig að fá nú þegar framlengingu á honum. Þetta sýnir og sannar að á mig er treyst, sem er sjúklega gaman og hvetur mann sérstaklega áfram í að leggja á sig mikla vinnu,“ sagði Nóel.

Nóel er sonur Guðrúnar Jónu Guðmundsdóttur og handboltaþjálfarans Arnórs Atlasonar, og hefur því alist upp í Danmörku. Hann afrekaði að leika sinn fyrsta leik fyrir aðallið AaB aðeins 16 ára og 319 daga gamall og varð þar með þrettándi leikmaðurinn, í tæplega 140 ára sögu félagsins, til þess að þreyta frumraun með aðalliðinu fyrir 17 ára aldur.

Ungur en með óvenjumikla lágmarksgetu

Nóel hefur þegar leikið 44 leiki fyrir AaB sem er í 6. sæti næstefstu deildar Danmerkur.

„Nóel er leikmaður sem hefur farið alla leið upp í gegnum okkar eigin akademíu. Hann var færður upp í meistaraflokk ári fyrr en áætlað var og hefur síðan vaxið jafnt og þétt með verkefnunum, segir yfirmaður íþróttamála hjá AaB, John Møller.

„Unglingaakademía AaB er og verður algjörlega lykilatriði í íþróttalegri stefnu okkar og Nóel er í því samhengi frábært dæmi um þegar hlutirnir ganga upp. Leiktími og traust hafa hjálpað honum að bæta sig og svo hefur Nóel, miðað við ungan aldur, óvenjuháa lágmarksgetu; hann er stöðugur í frammistöðu sinni og leysir þau verkefni sem honum eru falin – hvort sem það er í miðverði eða vinstri bakverði, og þess vegna erum við að sjálfsögðu líka mjög ánægð með að hafa gengið frá nýjum samningi,“ segir Møller.

Eins og fyrr segir hefur Nóel lengi búið í Danmörku en á vef KSÍ er hann einnig skráður með leiki fyrir KA í yngri flokkum.

„Það er klárt mál að eftir mörg ár í Álaborg og bráðum níu ár í AaB þá líður mér eins og ég eigi heima hér, og nú er ég klár í næsta skref og að taka enn meiri ábyrgð hjá félaginu,“ segir Nóel.

Danski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið