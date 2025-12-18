Segir Nóel Atla frábært dæmi um það þegar hlutirnir gangi upp Sindri Sverrisson skrifar 18. desember 2025 14:48 Nóel Atli Arnórsson vann sér inn langtímasamning hjá AaB. AaB Danska knattspyrnufélagið AaB tilkynnti í gær að það hefði framlengt samning sinn við hinn 19 ára gamla Nóel Atla Arnórsson, til sumarsins 2029. Nóel er örvfættur varnarmaður sem spilað hefur fimm leiki fyrir U21-landslið Íslands og alls 19 leiki fyrir yngri landsliðin. Hann er hæstánægður með nýja samninginn. „Það er eitt að fá sinn fyrsta samning en risastórt fyrir mig að fá nú þegar framlengingu á honum. Þetta sýnir og sannar að á mig er treyst, sem er sjúklega gaman og hvetur mann sérstaklega áfram í að leggja á sig mikla vinnu,“ sagði Nóel. Nóel er sonur Guðrúnar Jónu Guðmundsdóttur og handboltaþjálfarans Arnórs Atlasonar, og hefur því alist upp í Danmörku. Hann afrekaði að leika sinn fyrsta leik fyrir aðallið AaB aðeins 16 ára og 319 daga gamall og varð þar með þrettándi leikmaðurinn, í tæplega 140 ára sögu félagsins, til þess að þreyta frumraun með aðalliðinu fyrir 17 ára aldur. Ungur en með óvenjumikla lágmarksgetu Nóel hefur þegar leikið 44 leiki fyrir AaB sem er í 6. sæti næstefstu deildar Danmerkur. „Nóel er leikmaður sem hefur farið alla leið upp í gegnum okkar eigin akademíu. Hann var færður upp í meistaraflokk ári fyrr en áætlað var og hefur síðan vaxið jafnt og þétt með verkefnunum, segir yfirmaður íþróttamála hjá AaB, John Møller. „Unglingaakademía AaB er og verður algjörlega lykilatriði í íþróttalegri stefnu okkar og Nóel er í því samhengi frábært dæmi um þegar hlutirnir ganga upp. Leiktími og traust hafa hjálpað honum að bæta sig og svo hefur Nóel, miðað við ungan aldur, óvenjuháa lágmarksgetu; hann er stöðugur í frammistöðu sinni og leysir þau verkefni sem honum eru falin – hvort sem það er í miðverði eða vinstri bakverði, og þess vegna erum við að sjálfsögðu líka mjög ánægð með að hafa gengið frá nýjum samningi,“ segir Møller. Eins og fyrr segir hefur Nóel lengi búið í Danmörku en á vef KSÍ er hann einnig skráður með leiki fyrir KA í yngri flokkum. „Það er klárt mál að eftir mörg ár í Álaborg og bráðum níu ár í AaB þá líður mér eins og ég eigi heima hér, og nú er ég klár í næsta skref og að taka enn meiri ábyrgð hjá félaginu,“ segir Nóel. Danski boltinn Mest lesið Kári og Logi vilja henda Ými út úr landsliðinu Handbolti Snorri kynnti EM-strákana okkar Handbolti Síðasta verkefni reyndist dýrt fyrir Sigvalda Handbolti Teitur fer á EM sem hornamaður í stað Sigvalda Handbolti Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Enski boltinn Fótboltamaður skotinn til bana Fótbolti Hleyptu Þorsteini ekki heim og vilja ekki að hann fari á EM Handbolti Evrópusumma Blika komin í 800 milljónir og gæti nálgast milljarð í kvöld Fótbolti Úr Bestu deild yfir í að slá í gegn í Meistaradeild: „Ég elska pressuna“ Fótbolti Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Enski boltinn Fleiri fréttir Segir Nóel Atla frábært dæmi um það þegar hlutirnir gangi upp Glódís gæti þurft að ryðja Man. Utd og Barcelona úr vegi að úrslitaleiknum Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Evrópusumma Blika komin í 800 milljónir og gæti nálgast milljarð í kvöld Liðsfélagi landsliðsmanns missti unga frændur sína í sprengingu Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ Bíður eftir kallinu frá Arnari: „Myndi segja að ég væri klár“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Úr Bestu deild yfir í að slá í gegn í Meistaradeild: „Ég elska pressuna“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Fótboltamaður skotinn til bana Spilar áfram með Messi í Miami Snýr aftur á æfingar eftir 100 daga í burtu Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Vålerenga úr leik eftir tap fyrir stöllum Glódísar Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram Varði fjögur víti til að tryggja PSG titilinn Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur Fjórir frá hjá Blikum á morgun Benítez lét Sverri byrja og flaug áfram í bikarnum KSÍ missti af meira en milljarði króna City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Nígeríumenn halda HM-draumnum á lífi með kvörtun til FIFA Man United ósátt við Marokkó og FIFA „Fyrir mér er Flamengo stærra en Real Madrid“ Átta þúsund krónur fyrir miða á úrslitaleik HM í stað 529 þúsund Sú besta í heimi komst ekki á blað hjá íslenska landsliðsþjálfaranum Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Félag Arnórs Ingva og Ísaks seldi þjálfara sinn Sjá meira