Íslenski boltinn

Berg­lind markahæst í þriðja sinn og Agla María lagði upp flest

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Berglind Björg Þorvaldsdóttir ásamt Ólafi Hrafni Ólafssyni, varaformanni ÍTF, og syni sínum.
Íslandsmeistarar Breiðabliks eiga bæði marka- og stoðsendingahæstu leikmenn Bestu deildar kvenna.

Berglind Björg Þorvaldsdóttir varð markadrottning Bestu deildarinnar en hún skoraði 23 mörk, fimm mörkum meira en samherji sinn, Birta Georgsdóttir.

Þetta er í þriðja sinn sem Berglind fær Gullskóinn en hún fékk hann einnig 2018 og 2019.

Agla María Albertsdóttir og Ólafur Hrafn.vísir/anton

Agla María Albertsdóttir, fyrirliði Breiðabliks, lagði upp flest mörk allra í Bestu deildinni. Þær Berglind fengu viðurkenningar sínar eftir leik Breiðabliks og FH í lokaumferð Bestu deildarinnar í dag. Blikar unnu leikinn, 3-2.

Besta deild kvenna Breiðablik

Birta valin best

Blikinn Birta Georgsdóttir var valin besti leikmaður Bestu deildar kvenna á nýafstöðnu tímabili af leikmönnum deildarinnar.

