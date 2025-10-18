Íslandsmeistarar Breiðabliks eiga bæði marka- og stoðsendingahæstu leikmenn Bestu deildar kvenna.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir varð markadrottning Bestu deildarinnar en hún skoraði 23 mörk, fimm mörkum meira en samherji sinn, Birta Georgsdóttir.
Þetta er í þriðja sinn sem Berglind fær Gullskóinn en hún fékk hann einnig 2018 og 2019.
Agla María Albertsdóttir, fyrirliði Breiðabliks, lagði upp flest mörk allra í Bestu deildinni. Þær Berglind fengu viðurkenningar sínar eftir leik Breiðabliks og FH í lokaumferð Bestu deildarinnar í dag. Blikar unnu leikinn, 3-2.
FH-ingurinn Thelma Karen Pálmadóttir var valin efnilegasti leikmaður Bestu deildar kvenna af leikmönnum deildarinnar.
Blikinn Birta Georgsdóttir var valin besti leikmaður Bestu deildar kvenna á nýafstöðnu tímabili af leikmönnum deildarinnar.