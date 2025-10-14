Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 14. október 2025 08:01 Daníel Tristan Guðjohnsen í baráttu við William Saliba, leikmann Arsenal. vísir/anton Ísland og Frakkland gerðu 2-2 jafntefli á Laugardalsvelli í undankeppni HM 2026 í gær. Íslendingar voru öllu sáttari með úrslitin en Frakkar eins og sást á fjölmiðlaumfjöllun þar í landi. „Strönduðu í fjörðunum,“ er yfirskrift umfjöllunar um leikinn á heimasíðu L'Equipe. Þar segir að Frakkar hafi valdið vonbrigðum á Íslandi og ekki tekist að tryggja sér sæti á HM eins og möguleiki var á. Ennfremur segir að franska liðið hafi átt í mesta basli með að brjóta íslensku vörnina á bak aftur og sóknarleikur Frakka hafi verið hugmyndasnauður. Florian Thauvin hafi þó sýnt góða frammistöðu og verið sprækasti sóknarmaður franska liðsins. Það náði forystunni með mörkum frá Christopher Nkunku og Jean-Philippe Mateta en Kristian Nökkvi Hlynsson jafnaði í 2-2 þegar tuttugu mínútur voru til leiksloka eftir skelfilegan varnarleik Frakka eins og L'Equipe lýsir því. Nokkrum orðum er svo eytt í að fjalla um Mateta sem skoraði sitt fyrsta mark fyrir franska landsliðið í gær, í sínum fyrsta byrjunarliðsleik fyrir það. Crystal Palace-maðurinn var lítið inni í leiknum í fyrri hálfleik en minnti á sig í þeim seinni þegar hann kom Frakklandi í 1-2 með skoti af stuttu færi. Forystan entist hins vegar aðeins í tvær mínútur því Kristian jafnaði á 70. mínútu eins og áður sagði. Þrátt fyrir úrslit gærdagsins eru Frakkar í góðri stöðu á toppi riðilsins, með tíu stig, þremur stigum meira en Úkraínumenn og sex stigum meira en Íslendingar. HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Franski boltinn    