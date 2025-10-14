Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 14. október 2025 08:32 Anthony Elanga í leiknum gegn Kósovó í gær. epa/Björn Larsson Rosvall Það eru ekki bara sænskir fjölmiðlar og almenningur sem eru ósáttir við Jon Dahl Tomasson, þjálfara karlalandsliðsins í fótbolta, heldur virðast leikmenn þess líka vera orðnir pirraðir á uppleggi hans. Svíar töpuðu fyrir Kósovóum, 0-1, í Gautaborg í undankeppni HM 2026 í gær. Svíþjóð er á botni B-riðils með einungis eitt stig eftir fjóra leiki og hefur aðeins skorað tvö mörk þrátt fyrir að vera með leikmenn eins og Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Anthony Elanga innan sinna raða. Sá síðastnefndi var verulega ósáttur eftir leikinn í gær og í leikmannagöngunum á hann að hafa sagt: „Helvítis kerfið verður að fara.“ Elanga var svo spurður nánar út í þessi ummæli sín. „Við höfum verið að vinna með kerfi og hvernig við eigum að spila. Svo getur það litið aðeins öðruvísi út þegar maður er á vellinum. Við sem erum á vellinum verðum líka að taka ábyrgð,“ sagði Elanga sem byrjaði leikinn á bekknum en kom inn á sem varamaður í hálfleik. Aðspurður út í ummæli Elangas kvaðst Tomasson ekki geta tjáð sig um þau. Hann hefði einfaldlega ekki heyrt hvað Newcastle-maðurinn sagði. Þótt Svíar séu í slæmri stöðu í B-riðlinum eiga þeir varaleið í umspilið um sæti á HM í gegnum Þjóðadeildina. Í næsta mánuði mætir Svíþjóð Sviss á útivelli og Slóveníu á heimavelli. HM 2026 í fótbolta Sænski boltinn Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira