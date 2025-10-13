Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Sindri Sverrisson skrifar 13. október 2025 21:12 Liverpool-framherjinn Alexander Isak náði ekki að redda Svíum. Getty/Mateusz Slodkowski Svíar, með stjörnuframherjana Alexander Isak og Viktor Gyökeres í fremstu víglínu, töpuðu í annað sinn á rúmum mánuði fyrir Kósovó í kvöld, aftur án þess að skora mark, og hafa svo gott sem kastað HM-draumnum á glæ. Svíþjóð tapaði 2-0 á útivelli gegn Kósovó í síðasta mánuði og var því lýst sem algjöru hneyksli, og kallað eftir því að Jon Dahl Tomasson yrði rekinn sem landsliðsþjálfari. Svíar töpuðu svo á heimavelli gegn Kósovó í kvöld, 1-0, og má ætla að Tomasson endist ekki mikið lengur í starfi. Fisnik Asllani skoraði sigurmarkið á 32. mínútu. Í hinum leiknum í B-riðli gerðu Slóvenía og Sviss markalaust jafntefli. Sviss er því efst í riðlinum þegar tvær umferðir eru eftir, með 10 stig. Kósovó er með 7 stig, Slóvenía 3 og Svíþjóð 1. Woltemade tryggði Þýskalandi sigur Newcastle-framherjinn Nick Woltemade er áfram í stuði og skoraði sigurmark Þýskalands gegn Norður-Írlandi, í 1-0 sigri á útivelli. Slóvakía vann Lúxemborg 2-0 í sama riðli. Þýskaland og Slóvakía eru efst með 9 stig hvort en Norður-Írland með 6 og Lúxemborg 0. Mikilvægur sigur Belga Í J-riðli vann Belgía mikilvægan 4-2 útisigur gegn Wales þar sem Kevin De Bruyne skoraði tvö mörk. Norður-Makedónía og Kasakstan gerðu 1-1 jafntefli. Belgía er nú efst í riðlinum með 14 stig, Norður-Makedónía með 13 og Wales með 10, en Norður-Makedónía á aðeins einn leik eftir og hin tvo. Efsta lið hvers riðils kemst beint á HM en liðið í 2. sæti fer í umspil. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira