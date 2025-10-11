Fótbolti

Mynda­syrpa eftir nístings­sárt tap gegn Úkraínu

Sindri Sverrisson skrifar
Mikael Egill Ellertsson laus úr tæklingu.
Mikael Egill Ellertsson laus úr tæklingu. vísir/Anton

Það var uppselt á Laugardalsvelli í gærkvöld þegar Ísland mætti Úkraínu í afar mikilvægum leik í undankeppni HM. Óhætt er að segja að leikurinn hafi verið fjörugur en Úkraínumenn unnu að lokum, 5-3.

Ljósmyndarinn Anton Brink Hansen var á vellinum og tók myndirnar hér að neðan sem sýna glöggt hve skammt er á milli hláturs og gráturs í fótbolta.

Næsti leikur Íslands verður svo á mánudagskvöld þegar stórlið Frakka mætir í Laugardalinn.

Stuðningsmenn Íslands létu vel í sér heyra.vísir/Anton

Mikael Egill Ellertsson nýtir hér stökkkraftinn og skallar.vísir/Anton

Byrjunarlið Íslands gegn Úkraínu.vísir/Anton

Logi Tómasson kom inn á í seinni hálfleiknum.vísir/Anton

Albert Guðmundsson skoraði tvennu og vildi heyra meira.vísir/Anton

Sverrir Ingi Ingason á ferðinni, einbeittur á svip.vísir/Anton

Mikael Egill Ellertsson fagnar laglegu marki sínu, sem jafnaði metin í 1-1.vísir/Anton

Sævar Atli Magnússon fékk stórt tækifæri í byrjunarliði Íslands.vísir/Anton

Jón Dagur Þorsteinsson undirbýr fyrirgjöf.vísir/Anton

Albert Guðmundsson átti hörkuskot í þverslá í fyrri hálfleik, áður en hann skoraði tvennuna í seinni hálfleik.vísir/Anton

Andri Lucas Guðjohnsen ánægður með markaskorarann Albert. Það var ekki sóknarlega sem Ísland brást í leiknum.vísir/Anton

Ísak Bergmann Jóhannesson lét ekki sitt eftir liggja í baráttunni frekar en fyrri daginn.vísir/Anton

Arnar Gunnlaugsson kemur skilaboðum til sinna manna.vísir/Anton

Úkraínumenn fengu góðan stuðning í kvöld og þökkuðu fyrir hann.vísir/Anton

Vonbrigðin leyndu sér ekki hjá Hákoni Arnari Haraldssyni.vísir/Anton

Guðlaugur Victor Pálsson í kröppum dansi.vísir/Anton

Ísak Bergmann Jóhannesson skellir sér í tæklingu.vísir/Anton
Mbappé kemur ekki til Íslands

Kylian Mbappé mun ekki ferðast með félögum sínum til Reykjavíkur á morgun, laugardag, og missir af leiknum við Ísland í undankeppni HM í fótbolta á mánudagskvöld.

„Ég held að hann verði að skoða þetta“

Í uppgjörinu á Sýn Sport eftir 5-3 tap Íslands gegn Úkraínu í kvöld fór Lárus Orri Sigurðsson yfir þá ákvörðun Arnars Gunnlaugssonar landsliðsþjálfara að tefla aftur þeim Ísaki Bergmanni Jóhannessyni og Hákoni Arnari Haraldssyni tveimur saman á miðju íslenska liðsins.

„Langt síðan ég var svona reiður og svekktur eftir leik“

Hákon Arnar Haraldsson, sem var fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í leiknum gegn Úkraínu, segir niðurstöðu kvöldsins svekkjandi. Ísland tapaði 3-5 í miklum markaleik í D-riðli undankeppni HM 2026. Hákon segir að íslenska liðið hefði átt að sýna meiri skynsemi í leiknum.

Einkunnir íslenska liðsins: Albert fremstur á meðal jafningja

Albert Guðmundsson stóð sig best hjá íslenska liðinu þegar liðið laut í lægra haldi fyrir Úkraínu í undankeppni HM 2026 í fótbolta karla á Laugardalsvelli í kvöld. Albert skoraði tvö mörk í leiknum og var þess fyrir utan mikið í boltanum. 

