Skipaður í embætti skólameistara Framhaldsskólans í Mosó Atli Ísleifsson skrifar 10. október 2025 13:12 Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra og Kristján Arnar Ingason. Stjr Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, hefur skipað Kristján Arnar Ingason í embætti skólameistara Framhaldsskólans í Mosfellsbæ til fimm ára frá 1. desember næstkomandi. Á vef ráðuneytisins segir að Kristján Arnar hafi starfað sem deildarstjóri í Breiðholtsskóla frá árinu 2024 en áður starfaði hann sem skólastjóri í grunnskólanum á Ísafirði og stýrði Birkimelsskóla. Auk þess hefur hann starfað í Fellaskóla og Réttarholtsskóla. Kristján hefur lokið M.Ed. gráðu í stjórnun menntastofnana frá Háskóla Íslands og B.Ed. gráðu til kennsluréttinda frá Kennaraháskóla Íslands. Alls sóttu sjö um embættið.