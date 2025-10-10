Rússar gerðu í nótt harðar árásir á Kænugarð höfuðborg Úkraínu og notuðu til verksins dróna og skotflaugar.
Níu eru sagðir hafa særst og stórir hlutar borgarinnar eru nú án rafmagns. Þá er vatnslaust hjá mörgum einnig segir borgastjórinn Vitali Klitschko.
Þá lét sjö ára gömul stúlka lífið í dróna-árás sem gerð var í Zaporizhzhia héraði í suðausturhluta Úkraínu.
Rússar hafa síðustu vikur sett aukinn kraft í árásir á orkuinnviði Úkraínu og Selenskí forseti sakar Rússa um tilraunir til að skapa öngþveiti og hræðslu í landinu nú þegar vetur nálgast.