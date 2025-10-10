„Þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum“ Valur Páll Eiríksson skrifar 10. október 2025 11:02 Hákon verður með fyrirliðabandið í kvöld. vísir / anton brink „Menn eru mjög vel stemmdir. Sérstaklega eftir gengið í síðasta glugga og við að fara að spila fyrir framan fullan Laugardalsvöll. Það er mjög langt síðan síðast en við erum þakklátir fyrir stuðninginn,“ segir Hákon Arnar Haraldsson sem mun leiða íslenska landsliðið út á völl er það mætir Úkraínu í undankeppni HM í kvöld. Ísland og Úkraína mætast klukkan 18:45 í kvöld. Leikurinn er sýndur beint á Sýn Sport í opinni dagskrá og hefst útsending klukkan 18:00. Hákon mætir hress til leiks eftir fínt gengi með Lille í Frakklandi. Lið hans vann Roma á fimmtudaginn í síðustu viku, þar sem framherji úkraínska liðsins vakti athygli, og gerði svo jafntefli við PSG um helgina. „Ég er á mjög góðu róli og líður vel. Ég er búinn að spila helling og hef spilað vel og er klár í þetta verkefni,“ segir Hákon. Mikilvægur leikur og mikil pressa Ísland hóf undankeppnina vel, með 5-0 sigri á Aserum hér heima og fylgdi því eftir með naumu 2-1 tapi fyrir Frökkum þar sem strákarnir hefðu að líkindum náð í stig ef ekki hefði verið fyrir inngrip myndbandsdómara á ögurstundu. Klippa: Hákon ræðir leikinn við Úkraínu Úkraína missteig sig gegn Aserbaídsjan á meðan strákarnir voru í París og er Ísland því í lykilstöðu, með þrjú stig í öðru sæti, á meðan Úkraína og Aserar eru með eitt hvort þar fyrir neðan. „Þetta verður erfiður leikur. Þeir eru með helling af góðum leikmönnum og sterkan strúktur. Við búum við hörkuleik,“ segir Hákon. Fyrir fram er búist við því að þessi tvö lið, Ísland og Úkraína, berjist um annað sæti riðilsins á meðan Frakkar taka toppsætið og Aserar reki lestina. Má því segja að þetta sé mikilvægasti leikur riðilsins, að mæta Úkraínu heima fyrir? „Ég er sammála þér þar. Þetta er mikilvægasti leikurinn. Þetta getur komið okkur mjög langt. Ef við vinnum verður erfitt fyrir þá að koma til baka, og sama í hina áttina. Sérstaklega á heimavelli á móti þeim, þetta er mikilvægasti leikurinn í riðlinum,“ segir Hákon sem tekur pressunni sem fylgir slíkum leik fagnandi. „Það er mikið undir. Það er pressa. En maður er vanur því að spila undir pressu, það þýðir ekkert að fara að gugna núna. Auðvitað er pressa en það er spennandi.“ Full trú á sigri Úkraína er töluvert ofar en Ísland á styrkleikalista FIFA og er fyrirfram sterkara liðið. Hákon býst við erfiðum leik. „Þeir eru mjög góðir á boltann og byggja oftast upp með þremur. Þetta verður kaflaskiptur leikur, býst ég við. Við munum vera með boltann og þeir með boltann. Þeir munu spila lágt á okkur og við á þá. Við erum klárir í hvað sem er, hvað sem þeir ætla að gera ætlum við að vera klárir í það. Við erum búnir greina þá tætlur og erum klárir í þetta," segir Hákon sem hefur fulla trú á sigri. „Það þarf alltaf að vera trú ef maður ætlar að vinna. Við höfðum trú á móti Frökkum, en það fór eins og það fór. Maður hefði viljað eitt stig þar. Við þurfum bara að gefa allt í þetta, þetta er mikilvægasti leikurinn, svo það dugar ekkert minna." Viðtalið má sjá í heild í spilararnum. Dagskráin í dag: Tekur Ísland stórt skref í átt að HM? Það er rosalegt kvöld framundan á sportrásum Sýnar því leikurinn mikilvægi á milli Íslands og Úkraínu, í baráttunni um sæti á HM í fótbolta næsta sumar, er þá á dagskrá. Fjallað verður ítarlega um allt varðandi leikinn bæði fyrir og eftir leik. 10. október 2025 06:01 