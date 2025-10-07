Lugu til um afa og ömmur sjö landsliðsmanna Sindri Sverrisson skrifar 7. október 2025 23:13 FIFA hóf rannsókn sína eftir 4-0 sigur Malasíu gegn Víetnam. Hér er einn hinna seku, Joao Vitor Figueiredo, með boltann í þeim leik. Getty/How Foo Yeen FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið, hefur sett sjö fótboltamenn í árs bann og veitt malasíska knattspyrnusambandinu háa sekt fyrir að falsa fæðingarvottorð leikmannanna svo að þeir mættu spila fyrir hönd Malasíu. Rannsókn FIFA leiddi í ljós að malasíska knattspyrnusambandið hefði breytt fæðingarvottorðum til þess að láta líta út fyrir að afar eða ömmur leikmannanna hefðu fæðst í Malasíu. Segir FIFA að þannig hafi verið um hreint og klárt svindl að ræða. Reglur FIFA leyfa það að leikmenn spili landsleiki fyrir þjóð foreldra sinna eða þá þjóð sem að afar þeirra eða ömmur eru frá. Landslið geta hins vegar ekki sótt sér hvaða leikmann sem er, það er að segja leikmenn sem ekki eiga nánustu ættir að rekja til viðkomandi lands, eins og malasíska sambandið virðist þarna hafa gert. FIFA hóf rannsóknina eftir 4-0 sigur Malasíu gegn Víetnam í júní í sumar, þegar grunur vaknaði um að leikmennirnir sjö væru ólöglegir. Þeir heita Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces og Jon Irazabal Iraurgui, allir þrír fæddir á Spáni, Rodrigo Julian Holgado og Imanol Javier Machuca fæddir í Argentínu, Hector Alejandro Hevel Serrano fæddur í Hollandi og Joao Vitor Brandao Figueiredo fæddur í Brasilíu. Þeir voru dæmdir í árs bann í september og fengu hver um sig sekt upp á 2.000 svissneska franka, eða jafnvirði um 300.000 króna. FIFA beið hins vegar þar til nú með að skýra nákvæmlega frá því hverju bannið sætti. Malasíska knattspyrnusambandið, sem hefur hafnað sök og sagst ætla að áfrýja dómnum, var sektað um 350.000 franka eða um rúmar 50 milljónir íslenskra króna. Mest lesið Aðdáendur pirraðir eftir „ákvörðun“ LeBron James Körfubolti „Mér finnst hún skipta sér af málum sem koma henni ekki við“ Fótbolti Sló golfhögg með krókódíl rétt fyrir aftan sig Golf Sekúndubrot á milli Tomma og Nablans í fyrstu grein Ólympíuleika Extra Sport LeBron boðar aðra Ákvörðun Körfubolti „Maður verður bara að styðja við bakið á honum“ Fótbolti Bjargaði lífi mótherja í miðjum leik Fótbolti Stórefnilegur og hafnaði níu milljarða króna samningi Sport Gætu kvatt Bestu deildina án þjálfarans og lykilmanna Íslenski boltinn Uppgjörið: Valur - Njarðvík 77-80| Njarðvíkursigur í spennutrylli Körfubolti Fleiri fréttir Lugu til um afa og ömmur sjö landsliðsmanna Sammála Eiði pabba sínum um heimskupör Glódís gat ekki stöðvað slátrunina Gætu kvatt Bestu deildina án þjálfarans og lykilmanna „Maður verður bara að styðja við bakið á honum“ Annar fóstbróðir Messis lætur gott heita „Skoraði í fyrsta leik og hef ekki hætt síðan“ Raya að skrifa undir nýjan samning Haaland hefur skorað á öllum völlum nema einum Tíu milljóna punda kjarakaup Sölvi hæstánægður með Gylfa og vill sjá hann í landsliðinu Þorlákur verður áfram með Eyjamenn John Stones íhugaði að hætta í fótbolta Engar leynilegar viðræður í gangi um framtíð Meistaradeildarinnar Hvetur fólk til að skipta Gyökeres og Joao Pedro út ef þeir taka ekki vítin Hefur verið í liðinu eftir að ný leikstaða uppgötvaðist í Sambandsdeildinni „Enginn vissi hvað ég var að ganga í gegnum“ Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? Metár hjá David Beckham Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum „Mér finnst hún skipta sér af málum sem koma henni ekki við“ Bjargaði lífi mótherja í miðjum leik „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Hafa fengið áttatíu prósent stiga í boði með Gunnar í byrjunarliðinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-3 | Stjarnan lyftir sér upp í fjórða Fótboltaiðkendur með fatlanir kíktu á landsliðsæfingu UEFA grætur niðurstöðuna en gefur grænt ljós Depay fastur í Brasilíu án vegabréfs Úsbekar leita í reynslu Cannavaro fyrir fyrsta HM „Þetta er enginn flugeldasýningar Íslandsmeistaratitill“ Sjá meira