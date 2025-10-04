„Hef ekki verið nægilega góður í sumar“ Valur Páll Eiríksson skrifar 4. október 2025 22:54 Jónatan Ingi skoraði tvö í kvöld og tryggði sigurinn eftir langa bið eftir marki. Vísir/Anton Brink Jónatan Ingi Jónsson réði úrslitum þegar Valur vann mikilvægan 3-2 sigur á Stjörnunni á Hlíðarenda í Bestu deild karla í kvöld. Hann skoraði sín fyrstu mörk frá því í ágúst og kveðst meðvitaður um að hafa verið slakur að undanförnu. Jónatan skoraði tvö marka Vals, það fyrra kom liðinu 2-1 yfir í byrjun síðari hálfleiks og það síðara sigurmarkið þegar um stundarfjórðungur lifði leiks. Mörkin voru eftir kunnuglegri uppskrift hjá kantmanninum - uppskrift úr smiðju Hollendingsins Arjens Robben; skorið inn á völlinn frá hægri, leikið á mann og annan, áður en boltinn er settur innan fótar með vinstri fæti í markið. Mörkin tvö voru hans fyrstu í deildinni síðan í ágúst og voru því kærkomin, líkt og sigurinn. „Þetta var kærkomið. Þetta var kannski ekki besti leikurinn okkar og við ekki verið nógu góðir upp á síðkastið og við þurftum þrjú stig. Það var meiri fætingur í þessu og þetta datt okkar megin. Það var sætt,“ segir Jónatan. Jónatan hefur sætt gagnrýni vegna skorts á framlagi að undanförnu, meðal annars í hlaðvarpinu Innkastið hjá Fótbolti.net þar sem hann var sagður hafa verið ósýnilegur um hríð. Það var því gott að stíflan brast. „Já, hundrað prósent. Ég hef ekki verið nægilega góður í sumar. Jú, ég hef átt góða leiki en það hefur vantað mörk og stoðsendingar. Sérstaklega eftir að við missum Patrick, ég hefði átt að stíga meira upp, en ég hef viljað meira af þessu í sumar,“ segir sjálfsgagnrýninn Jónatan og vísar þar til Danans og markahróksins Patricks Pedersen sem er úr leik hjá Valsmönnum eftir að hafa meiðst í bikarúrslitaleik við Vestra í lok sumars. En hefur þetta tekið á sálina? „Ég byrjaði mjög vel en svo datt þetta niður og það fór aðeins í hausinn á mér. Svo kom ég mér í það að vinna leikina og ég pældi minna í að skora og leggja upp. Það tók ekki á sálina upp á síðkastið en þú vilt leggja þitt af mörkum, sérstaklega þegar þú missir mann eins og Patrick út,“ segir Jónatan. Valur Besta deild karla Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið Sjáðu lygilegar lokamínútur á Meistaravöllum Íslenski boltinn Uppgjörið: KR - Afturelding 2-2 | Ótrúleg dramatík á Meistaravöllum Íslenski boltinn Þriðja tap Liverpool í röð Enski boltinn Uppgjörið: Valur - Stjarnan 3-2 | Fundinn: Jónatan Ingi Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - ÍA 0-2 | Fjarlægjast fallsvæðið með enn einum sigrinum Íslenski boltinn Man Utd - Sunderland 2-0 | Nauðsynlegur sigur fyrir Amorim Enski boltinn Segir nýju mennina hjá Liverpool ekkert hafa getað Enski boltinn „Næg er neikvæðnin í kringum okkur“ Íslenski boltinn Leeds - Tottenham 1-2 | Tottenham upp í annað sæti eftir sigur á Leeds Enski boltinn Arsenal á toppinn Enski boltinn Fleiri fréttir „Hef ekki verið nægilega góður í sumar“ Sendir sófasérfræðingum tóninn: „Líklega eini þjálfarinn í heiminum“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 3-2 | Fundinn: Jónatan Ingi Uppgjörið: FHL - Þór/KA 2-3 | Hasar í lokin Markasúpa í Grafarholtinu „Sérstaklega sáttur eftir ranglætið sem við vorum beittir“ Sjáðu lygilegar lokamínútur á Meistaravöllum „Næg er neikvæðnin í kringum okkur“ Uppgjörið: KR - Afturelding 2-2 | Ótrúleg dramatík á Meistaravöllum Uppgjörið: ÍBV - ÍA 0-2 | Fjarlægjast fallsvæðið með enn einum sigrinum Sjáðu mörkin sem tryggðu Blikum titilinn Fékk yfir sig vatnsgusu: „Fagna þessu á Gus Gus á morgun“ „Verðum nú að fagna þessu aðeins“ Uppgjörið: Breiðablik 3-2 Víkingur | Breiðablik Íslandsmeistari 2025 Frítt inn í kvöld þegar Blikakonur geta orðið Íslandsmeistarar „Mjög erfitt fyrir okkur ef við klárum þetta ekki í kvöld“ Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Bjarni Jó kveður Selfoss „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ „Það er allt mögulegt“ Uppgjör: Víkingur - Valur 3-0 | Sannfærandi heimasigur í rigningunni Heimir yfirgefur FH að tímabilinu loknu Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 3-2 | Aftur mistókst Blikum að tryggja titilinn Gera aðra atlögu að titlinum eftir handleggsbrot Elínar Helenu Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Sjá meira