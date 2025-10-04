Inter fór létt með Cremonese í Serie A, efstu deild ítalska fótboltans. Hinn 21 árs gamli Ange-Yoan Bonny gerði sér lítið fyrir og skoraði eitt ásamt því að leggja upp hin þrjú.
Lautaro Martínez kom sínum mönnum yfir strax á 6. mínútu. Nokkru mínútum síðar hélt Manuel Akanji að hann hefði tvöfaldað forystuna en markið dæmt af. Bonny, sem lagði upp fyrsta markið, tvöfaldaði forystu Inter á 38. mínútu, staðan 2-0 í hálfleik.
Á 55. mínútu átti Bonny sendingu á Federico Dimarco sem skoraði þriðja markið. Segja má að Bonny hafi launað Dimarco greiðann en bakvörðurinn hafi lagt annað mark Inter upp. Ekki hafði langur tími liðið áður en fjórða markið var staðreynd, Nicolò Barella með markið eftir sendingu Bonny.
Undir lok leiks minnkaði Federico Bonazzoli muninn fyrir gestina, lokatölur 4-1. Inter er nú með 12 stig í 4. sæti. AC Milan, Napoli og AS Roma eru einnig með 12 stig en eiga leik til góða.
Í Þýskalandi unnu meistarar Bayern München 3-0 útisigur á Eintracht Frankfurt. Það tók Bæjara innan við mínútu að komast yfir. Luis Díaz með markið eftir sendingu Serge Gnabry.Jean-Matteo Bahoya hélt hann hefði jafnað metin en markið dæmt af þar sem boltinn fór í hendi Bahoya.
Harry Kane kom Bayern yfir eftir sendingu frá Díaz og staðan 0-2 í hálfleik. Díaz bætti svo þriðja markinu við undir lok leiks.
Bayern er sem fyrr með fullt hús stiga á toppi deildarinnar þegar sex umferðir eru búnar. Þar á eftir koma Borussia Dortmund með 14 stig, RB Leipzig með 13 stig og Bayer Leverkusen með 11 stig.