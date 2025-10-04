Það gekk á ýmsu undir lok botnslags KR og Aftureldingar í Bestu deild karla síðdegis. Þrjú mörk voru skoruð á 90. mínútu eða síðar og rautt spjald fór á loft. Leiknum lauk 2-2 og fóru bæði lið ósátt frá borði.
Bæði þurftu sigur til að komast upp fyrir Vestra sem var í neðsta örugga sætinu. KR-ingar stýrðu leiknum fyrir hlé leiddu 1-0 í hálfleik þökk sé marki Eiðs Gauta Sæbjörnssonar.
Eftir hlé misstu KR-ingar tökin og allt annað var að sjá til gestanna sem voru sterkari aðilinn. 1-0 stóð þó allt fram á 90. mínútu þegar Gyrðir Hrafn Guðbrandsson gerðist brotlegur innan teigs. Fyrirliðinn Aron Elí Sævarsson jafnaði af punktinum á ögurstundu.
KR svaraði hins vegar. Finnur Tómas Pálmason virtist brotlegur en vann boltann á Aron Sigurðarson sem gaf fyrir og fann höfuð Michaels Akoto sem skallaði boltann í netið á 93. mínútu og allt ætlaði um koll að keyra í Vesturbæ.
Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, fékk í kjölfarið rautt spjald vegna ósættis sökum meints brots í aðdraganda marksins.
KR-ingar hafa hins vegar ekki verið þekktir fyrir góðan varnarleik í sumar og héldu ekki einbeitingu. Elmar Kári Cogic tókst að jafna fyrir gestina öðru sinni. Ótrúleg dramatík í Vesturbæ, úrslitin 2-2 eftir þrjú mörk á lokakaflanum.
Liðin í afar slæmum málum. KR er á botninum með 25 stig, Afturelding með 26 fyrir ofan og Vestri með 27. Vestri mætir KA á morgun og vinni Ísfirðingar þar fara þeir langt með að fella hin tvö.
Sjón er sögu ríkari en ótrúlegan lokakafla leiksins má sjá í spilaranum að ofan í lýsingu Gunnars Ormslev.