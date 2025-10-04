Safnaði í bálköst innandyra en kennir stundarbrjálæði um íkveikjuna Jón Þór Stefánsson skrifar 4. október 2025 12:35 Skjáskot úr myndböndum af vettvangi. Maður sem er grunaður um íkveikju í fjölbýlishúsi við Grænásbraut í Ásbrú í sumar viðurkennir að hafa lagt eld að eldfimu efni í stundarbrjálæði í ölvunarástandi. Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði á hendur manninum frá því í lok júlímánaðar, rúmri viku eftir að eldurinn kviknaði. Héraðsdómur féllst á að hann myndi sæta gæsluvarðhaldi, en Landsréttur felldi úrskurðinn úr gildi. Lögreglu barst tilkynning um málið um hálffimmleytið aðfaranótt sunnudagsins 13. júlí. Svo virðist sem strax hafi leikið á grunur að um íkveikju væri að ræða. Mögulega sígarettustubbur Í úrskurðinum kemur fram að lögreglumenn hafi verið fljótir á vettvang. Þegar þá bar að garði hafi íbúar húsnæðisins verið komnir út, en þeir farið inn í húsið til að tryggja að enginn væri þar inn. Þegar þeir hafi opnað hurðina að íbúðinni þar sem eldurinn var hafi dökkur reykur komið úr henni. Í kjölfarið hafi slökkviliðið komið á vettvang og hafið að slökkva eldinn. Lögreglumenn ræddu við íbúa íbúðarinnar þar sem eldurinn var, en það er sá sem er grunaður um íkveikjuna. Hann er sagður hafa verið ósamvinnuþýður. Það hafi til að mynda tekið langan tíma að fá hann til að gefa upp persónuupplýsingar. Maðurinn hafi sagt að hann vissi ekki hvað hefði gerst, en mögulega hefði kviknað í gólfi hússins út frá sígarettustubbi. Hann sagðist þó ekki vita hvers vegna gólfið væri eldfimt. Sagðist hafa hellt niður bensíni og kveikt í Íbúi annarrar íbúðar fjölbýlishússins sagðist hafa fundið mikla reyklykt og bensínlykt um nóttina. Hann hafi hringt á neyðarlínuna klukkan 04:35. Síðan hafi hann opnað fram á gang og séð nágranna sinn, grunaða brennuvarginn, sem hafi sagt við sig að hann hafi hellt niður bensíni og kveikt í íbúðinni. Þar á eftir hafi hann opnað hurðina að íbúðinni sinni og mikill svartur reykur blossað út á gang. Annar íbúi sagðist hafa heyrt þónokkur læti í fjölbýlishúsinu um tuttugu til þrjátíu mínútum áður en lögreglan kom á vettvang. Svo hafi hljómað sem mikið hafi verið sparkað í dyr íbúa, meðal annars hans eigin. Hann sagðist telja að maðurinn sem grunaður er í málinu hafi verið þar að verki. Hann var handtekinn skömmu eftir að klukkan gekk fimm um nóttina, grunaður um íkvekju. Fram kemur að áfengisþef hafi borist frá vitum hans. Hann blés og sýndi áfengismælir að hann væri undir áhrifum. Þá mun honum hafa verið birt upplýsingablað handtekna, en hann neitað að skrifa undir það. Búinn að stafla munum í bálköst Slökkviliðið lauk störfum tæpum tveimur klukkustundum eftir að útkallið barst. Varðstjóri slökkviliðsins mun hafa tjáð lögreglu að ummerki bentu til íkveikju á tveimur stöðum í íbúð mannsins, annars vegar í stofunni og hins vegar inni á baðherbergi. Búið hafi verið að stafla handklæðum í hrúgu inni á baði, bensínlykt verið af þeim. Og inni í stofu hafi verið búið að stafla munum í bálköst og að öllum líkindum hefði bensín verið notað til að kveikja í. Í kjölfarið rannsakaði tæknideild lögreglunnar vettvang. Fyrstu niðurstöður hennar voru á þann veg að þarna hefði verið íkveikja af mannvöldum af ásetningi með opnum eldi og eldhvetjandi vökva. Það væri eina rökrétta skýringin á brunaferlum og eldsummerkjum. Stundarbrjálæði í ölvunarástandi Síðdegis þennan sama dag tók lögreglan aftur skýrslu af hinum grunaða. Hann sagði að í aðdraganda eldsupptakana hefði hann drukkið rútu af bjór. Þá hefði hann keypt bensín fyrir sláttuvél nokkrum dögum áður. Hann sagðist hafa geymt bensínbrúsann vanalega inni í þottahúsi, en í þetta skipti hefði hann verið í stofunni. Maðurinn sagðist hafa sparkað brúsanum þannig að bensín hefði sullast niður. Hann hafi síðan tekið upp kveikjara og lagt við bensínblautt borð í stofunni. Þá hafi eldur blossað hratt upp og hann haft samband við neyðarlínuna og látið nágranna vita af eldinum. Aðspurður mun hann hafa sagt að hann hafi lagt eldinn að bensínblauta borðinu í sundarbrjálæði í ölvunarástandi. Fram kemur í gæsluvarðhaldsúrskurðinum að til rannsóknar sé hvort að með meintum brotum mannsins hafi hann skapað almannahættu. Það er ef bersýnilegur lífsháski hafi orðið að verknaðinum, eða að augljós hætta hafi verið á yfirgripsmikilli eyðingu á eignum annarra manna. Eftir að málið kom upp var maðurinn úrskurðaður í gæsluvarðhald í örfáa daga. Að því loknu fór lögreglustjórinn á Suðurnesjum fram á áframhaldandi gæsluvarðhald um eina viku. Héraðsdómur Reykjanes féllst á það, en ekki Landsréttur sem felldi úrskurðinn úr gildi. Slökkvilið Lögreglumál Dómsmál Reykjanesbær Mest lesið „Af hverju ertu svona í framan?“ Innlent Tætir í sig leikskólaplan borgarinnar: Segir Reykjavík taka skref aftur á bak Innlent „Algjörlega alveg út í hött“ Innlent Safnaði í bálköst innandyra en kennir stundarbrjálæði um íkveikjuna Innlent Skipar Ísraelum að hætta að sprengja Erlent Umferðin færist inn á íbúðagötur Innlent Göngu- og hjólabrýr yfir Elliðaár opnast Innlent Diddy í fimmtíu mánaða fangelsisvist Erlent Skrítin afstaða BSRB og ASÍ Innlent Vann á öllum deildum leikskólans Innlent Fleiri fréttir Framkvæmdirnar komi eftir ákall frá íbúum Safnaði í bálköst innandyra en kennir stundarbrjálæði um íkveikjuna Skrítin afstaða BSRB og ASÍ Tekist á um leikskólamál og árásir á Gasa Umfangsmikil flugslysaæfing á Reykjavíkurflugvelli Tætir í sig leikskólaplan borgarinnar: Segir Reykjavík taka skref aftur á bak Rannsaka mögulega stunguárás Göngu- og hjólabrýr yfir Elliðaár opnast „Af hverju ertu svona í framan?“ „Algjörlega alveg út í hött“ Umferðin færist inn á íbúðagötur Andar sem eru ekki hér en voru í myndinni þeir sveima og fylgjast með Dugar ekki lengur að dorga og nú þurfi að kasta út neti Vann á öllum deildum leikskólans Segja Rússa heyja stríð við Vesturlönd og síðustu ævidagarnir á Grund „Kópavogsmódelið er ekkert annað en þjónustuskerðing“ Nýsestur á skrifstofunni þegar hann fékk bíl í flasið Starfsmaður á Brákarborg grunaður um kynferðisbrot Fresta framkvæmdum vegna veðurs Sýnist komið að seinni hluta í eldsumbrotum í Sundhnúksgígaröðinni Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Varaformannsslagur í Miðflokknum: Öll vinir og „peppuð“ fyrir landsþingi Stöðfirðingum enn ráðlagt að sjóða vatn vegna mengunar Tillögurnar í leikskólamálum séu vonbrigði og uppgjöf Jörð skelfur í Krýsuvík og Þjóðaröryggisráð fundaði í morgun Fólk að bugast þar til hætt var að manna vaktir á föstudögum Snorri etur kappi við Bergþór og Ingibjörgu Hafnaði kæru Sameindar vegna Konukots í Ármúla Ingibjörg tekur slaginn við Bergþór Skjálftahrina við Krýsuvík og Kleifarvatn Sjá meira