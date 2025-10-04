Djúp lægð skammt norður af Hjaltlandi veldur nú illviðri í norðvestanverðri Evrópu, ýmist hvössum vindi eða úrhellisrigningu, segir í textaspá Veðurstofunnar.
„Hér á landi verður þurrt að mestu, en við sleppum þó ekki alveg við leiðindi af völdum lægðarinnar því öflugur norðvestanstrengur liggur yfir austurhluta landins.“
Fram kemur að í dag megi búast við stormi eða roki í vindstrengjum undir Vatnajökli og á Austfjörðum. Gular viðvaranir eru í gildi á þeim slíðum.
Á vesturhelmingi landsins verður vindur hins vegar mun hægari. Hiti 3 til 10 stig, mildast sunnantil. Í kvöld dregur talsvert úr vindi fyrir austan.
Á mánudag og þriðjudag:Vestlæg eða breytileg átt 5-13 m/s og skúrir eða slydduél, en þurrt að kalla austanlands. Hiti 3 til 10 stig að deginum, hlýjast á Austfjörðum.
Á miðvikudag:Vestan 13-20 með rigningu og síðar skúrum, en úrkomulítið á austanverðu landinu. Hiti breytist lítið.
Á fimmtudag:Suðvestan 5-10 og víða bjartviðri, en þykknar upp sunnan- og vestanlands síðdegis og dálítil rigning þar um kvöldið. Heldur hlýnandi.
Á föstudag:Sunnanátt með súld eða svolítilli rigningu, en þurrt norðaustan- og austanlands. Hiti 7 til 13 stig.