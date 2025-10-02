Innlent

Bein út­sending: Opnunar­mál­stofa Mennta­kviku - Kennara­menntun í deiglunni

Atli Ísleifsson skrifar
Málstofan hefst klukkan 14:30 og stendur til klukkan 16.

Menntavísindasvið Háskóla Íslands stendur fyrir opnunarviðburði Menntakviku í Sögu á milli klukkan 14:30 og 16 í dag. Hægt verður að fylgjast með málþinginu í beinu streymi. Þar verður staða og framtíð kennaramenntunar á Íslandi til umræðu og áhersla lögð á grunnskólastigið sem enn sé eina skyldubundna námið á Íslandi.

Meðal efnis eru spurningar um hvort til sé sameiginleg sýn á kennaramenntun, hvernig gangi að brúa bil fræða og starfs í náminu, og hvernig kennaramenntun undirbýr nýliða fyrir starf. Fjölbreytt erindi verða flutt og að þeim loknum verða pallborðsumræður.

Markmið fundarins eru að:

  • Efla faglega og samfélagslega umræðu um kennaramenntun.
  • Kanna hvernig kennaramenntun mætir þörfum skólastarfs í dag.
  • Skapa vettvang fyrir samráð milli fræðasamfélags, skóla og stjórnvalda.
  • Draga fram áskoranir og tækifæri í þróun kennaranáms.

Hægt er að fylgjast með málþinginu í beinu streymi í spilaranum að neðan. 

Dagskrá

Fundarstjóri: Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor við Menntavísindasvið.

14.30 - 14.35 Kolbrún Þ. Pálsdóttir, forseti Menntavísindasviðs.

14.35 - 14.40 Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra flytur ávarp.

14.40 - 14.55 Sameiginleg sýn á kennaramenntun á Íslandi? Birna Svanbjörnsdóttir, dósent við Háskólann og Akureyri og Berglind Gísladóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.

14.55 - 15:05 Tengsl fræða og starfs í kennaramenntun á Íslandi? Signý Óskarsdóttir, doktorsnemi á Menntavísindasviði.

15:05 - 15:15 Hver er uppskriftin að góðum kennara og hvaða væntingar hafa skólastjórnendur til kennaramenntunar? Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla.

15:15 - 15:25 Innsýn og reynsla kennaranema. Gunnar Ásgrímsson, kennaranemi og formaður sviðsráðs MVS

15.25 - 15.55 - Pallborðsumræður - Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor við Menntavísindasvið HÍ stýrir umræðum.

  • Berglind Gísladóttir, dósent við Menntavísindasvið
  • Birna M. Svanbjörnsdóttir, dósent við Háskólann á Akureyri
  • Signý Óskarsdóttir, doktorsnemi við Menntavísindasvið
  • Gunnar Ásgrímsson, kennaranemi og formaður sviðsráðs MVS
  • Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla

15.55 - 16.00 Steinn Jóhannsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs flytur lokaávarp.

