Bein útsending: Opnunarmálstofa Menntakviku - Kennaramenntun í deiglunni Atli Ísleifsson skrifar 2. október 2025 14:02 Málstofan hefst klukkan 14:30 og stendur til klukkan 16. HÍ Menntavísindasvið Háskóla Íslands stendur fyrir opnunarviðburði Menntakviku í Sögu á milli klukkan 14:30 og 16 í dag. Hægt verður að fylgjast með málþinginu í beinu streymi. Þar verður staða og framtíð kennaramenntunar á Íslandi til umræðu og áhersla lögð á grunnskólastigið sem enn sé eina skyldubundna námið á Íslandi. Meðal efnis eru spurningar um hvort til sé sameiginleg sýn á kennaramenntun, hvernig gangi að brúa bil fræða og starfs í náminu, og hvernig kennaramenntun undirbýr nýliða fyrir starf. Fjölbreytt erindi verða flutt og að þeim loknum verða pallborðsumræður. Markmið fundarins eru að: Efla faglega og samfélagslega umræðu um kennaramenntun. Kanna hvernig kennaramenntun mætir þörfum skólastarfs í dag. Skapa vettvang fyrir samráð milli fræðasamfélags, skóla og stjórnvalda. Draga fram áskoranir og tækifæri í þróun kennaranáms. Hægt er að fylgjast með málþinginu í beinu streymi í spilaranum að neðan. Dagskrá Fundarstjóri: Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor við Menntavísindasvið. 14.30 - 14.35 Kolbrún Þ. Pálsdóttir, forseti Menntavísindasviðs. 14.35 - 14.40 Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra flytur ávarp. 14.40 - 14.55 Sameiginleg sýn á kennaramenntun á Íslandi? Birna Svanbjörnsdóttir, dósent við Háskólann og Akureyri og Berglind Gísladóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 14.55 - 15:05 Tengsl fræða og starfs í kennaramenntun á Íslandi? Signý Óskarsdóttir, doktorsnemi á Menntavísindasviði. 15:05 - 15:15 Hver er uppskriftin að góðum kennara og hvaða væntingar hafa skólastjórnendur til kennaramenntunar? Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla. 15:15 - 15:25 Innsýn og reynsla kennaranema. Gunnar Ásgrímsson, kennaranemi og formaður sviðsráðs MVS 15.25 - 15.55 - Pallborðsumræður - Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor við Menntavísindasvið HÍ stýrir umræðum. Berglind Gísladóttir, dósent við Menntavísindasvið Birna M. Svanbjörnsdóttir, dósent við Háskólann á Akureyri Signý Óskarsdóttir, doktorsnemi við Menntavísindasvið Gunnar Ásgrímsson, kennaranemi og formaður sviðsráðs MVS Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla 15.55 - 16.00 Steinn Jóhannsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs flytur lokaávarp.