Kælikerfi kjarnorkuversins í Sapórisjía í Úkraínu eru enn keyrð á ljósavélum, rúmri viku eftir að síðasta rafmagnslínan í kjarnorkuverið slitnaði. Yfirmaður Alþjóðakjarnorkustofnunarinnar (IAEA) segir ástandið alvarlegt og nauðsynlegt að tengja orkuverið aftur við stöðugt rafmagn til að draga úr hættunni á því að kjarnakljúfar orkuversins bræði úr sér, með tilheyrandi hamförum.
Kjarnorkuverið er í höndum Rússa, sem náðu stjórn á því tiltölulega snemma í innrás þeirra í Úkraínu. Síðasta rafmagnslínan í kjarnorkuverið, sem er það stærsta í Evrópu, slitnaði þann 23. september.
Rússar segja Úkraínumönnum um að kenna en Úkraínumenn segja línuna hafa slitnað í stórskotaliðsárás Rússa.
Slökkt hefur verið á sex kjarnakljúfum orkuversins um nokkuð skeið en orka er þrátt fyrir það nauðsynleg til að kæla kljúfana og koma þannig í veg fyrir að þeir bræði úr sér. Kjarnorkuverið hefur nokkrum sinnum áður verið rafmagnslaust en aldrei svona lengi.
Rafael Grossi, yfirmaður IAEA, hefur fundað með úkraínskum og rússneskum ráðamönnum og reynt að ná samkomulagi um að koma rafmagni aftur á í kjarnorkuverinu. AP fréttaveitan hefur eftir Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu, að ljósavélar orkuversins hafi ekki verið hannaðar til að keyra eins lengi og þurft hefur að nota þær.
Fari svo að ljósavélarnar bili eða verði eldsneytislausar gæti skapast verulega hættulegt ástand sem gæti líkst kjarnorkuslysinu í Fukushima í Japan árið 2011 eða jafnvel slysinu þegar kjarnakljúfur sprakk í Tjernóbil árið 1986. Það orkuver er í um fimm hundruð kílómetra fjarlægð frá orkuverinu í Sapórisjía.
Kjarnorkusérfræðingur hjá Greenpeace í Úkraínu hefur sagt að gervihnattamyndir bendi til þess að Rússar séu að reyna að gangsetja að minnsta kosti einn af kjarnakljúfum orkuversins og tengja það við hernumdu borgirnar Melítópol og Maríupól. Síðasta desember hafi Rússar byrjað að reisa rafmagnslínur með þetta í huga.