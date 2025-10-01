Hug-A-Lumps þyngdarbangsarnir komu fyrst á markað í fyrra og slógu rækilega í gegn. Fyrsta sending af þeim seldist upp á örfáum vikum þar sem bæði börn og fullorðnir heilluðust af mýkt þeirra og róandi áhrifum sem þeir hafa.
Bangsarnir eru núna komnir aftur og er Hug-A-Lumps fjölskyldan nú mun stærri en áður. Í upprunalegu 1,5 kg útgáfunni eru nú kynntir til leiks 11 nýir bangsar, þar á meðal humarinn Lenny og flóðsvínið Conny.
Önnur nýjung eru tvær nýjar stærðir af þyngdarböngsum:
Allir bangsarnir í Hug-A-Lumps línunni eru úr einstaklega mjúku efni og með sérhannaðri þyngdarfyllingu sem veitir djúpþrýstingsörvun (e. Deep Pressure Stimulation), svipuð og þyngdarteppi. Þessi djúpþrýstingsörvun getur hjálpað til við að draga úr kvíða og streitu, stuðlar að betri svefni og eykur vellíðan.
Þeir henta jafnt börnum sem fullorðnum en sá sem knúsar bangsann finnur fyrir þéttum, öruggum þrýstingi sem líkist einna helst hlýjum faðmlögum. Þessi líkamlegi þrýstingur hefur róandi áhrif á taugakerfið, getur hjálpað til við að draga úr streitu og kvíða, stuðlar að betri svefni og eykur vellíðan.
Hug-A-Lumps eru meira en venjulegir bangsar – þeir eru faðmlag í bangsaformi.
Ólíkt Hug-A-Lumps böngsunum eru bangsarnir frá Fuggler skemmtilega ljótir, með skakkar tennur og „button“ hole á rassinum og minna frekar á furðuverur en hefðbundna bangsa. Það mætti jafnvel kalla þá skrítnustu bangsa í heimi en það er einmitt það sem gerir þá ómótstæðilega skemmtilega. Mörgum finnst þeir fyndnir í útliti enda hafa þeir notið mikilla vinsælda á TikTok og Instagram.
Fuggler bangsarnir koma í fjórum stærðum og eru lyklakippurnar vinsælar til að skreyta töskur og bakpoka. Stærri bangsarnir hafa mikið söfnunargildi enda er engin þeirra alveg eins og nýjar útgáfur eru framleiddar reglulega.
Hug-A-Lumps og Fuggler bangsarnir fást í verslunum um land allt m.a. Vaski, Leikfangalandi, Hans og Grétu, Kram, Bóksölu stúdenta, Kassanum, Kaupfélagi Skagfirðinga, Kaupfélagi Vestur Húnvetninga og Dótabúðinni í Kópavogi.