Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Villa kláraði dæmið í byrjun seinni hálf­leiks

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
John McGinn, fyrirliði Aston Villa, fagnar eftir að hafa skorað gegn Fulham.
John McGinn, fyrirliði Aston Villa, fagnar eftir að hafa skorað gegn Fulham. getty/Marc Atkins

Aston Villa vann sinn fyrsta sigur á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni þegar liðið lagði Fulham að velli, 3-1, í dag.

Fulham fékk draumabyrjun því strax á 3. mínútu skoraði Raúl Jiménez með skalla eftir hornspyrnu frá Sasa Lukic. Skömmu síðar fór hann meiddur af velli.

Ollie Watkins jafnaði með sínu fyrsta marki á tímabilinu þegar átta mínútur voru til hálfleiks og staðan var því 1-1 þegar liðin gengu til búningsherbergja.

Villa gekk svo frá leiknum í upphafi seinni hálfleiks. John McGinn skoraði með skoti fyrir utan vítateig á 49. mínútu og tveimur mínútum síðar gerði Emi Buendía þriðja mark Villa. Argentínumaðurinn kom inn á sem varamaður í hálfleik og var ekki lengi að láta að sér kveða.

Með sigrinum komst Villa upp í 16. sæti deildarinnar en liðið er með sex stig. Fulham er í 10. sæti með átta stig.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið