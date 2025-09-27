Sjáðu mörkin úr Bestu-deild karla í kvöld Siggeir Ævarsson skrifar 27. september 2025 22:00 Marko Vardic skoraði mark í dag Vísir/Anton Brink Tveir leikir fóru fram í Bestu deild karla í dag. Skagamenn settu KR-inga í vonda stöðu fyrir lokasprettinn og FH og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli. Ágúst Orri fór yfir leikina í Sportpakkanum í kvöld en það gekk ýmislegt á í þessum leikjum. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, fékk ekki frið í viðtali eftir leik fyrir syngjandi Skagamönnum og þá þurfti Sigurður Hallsson, framherji FH, að skella sér í markið undir lokin eftir að Mathias Rosenorn fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt. Innslagið má sjá í heild í spilaranum hér að neðan. Besta deild karla Tengdar fréttir Óskar svaraði syngjandi Skagamönnum: „Ekki fagna of mikið“ Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, á stórt verkefni fyrir höndum eftir tap á móti ÍA á Akranesi í dag. KR-ingar eru nú þremur stigum frá öruggu sæti þegar þrjár umferðir eru eftir af Bestu deild karla. 27. september 2025 17:51 Uppgjörið: FH - Breiðablik 1-1 | Fjörugum og viðburðarríkum leik lauk með jafntefli í Krikanum FH og Breiðablik skildu jöfn, 1-1, þegar liðin leiddu saman hesta sína í 23. umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Kaplakrikavöll í dag. 27. september 2025 16:02 Uppgjörið: ÍA - KR 3-2 | Skagamenn á sigurbraut ÍA sigraði KR í miklum fallbaráttuslag á Skaganum í neðri hluta Bestu deildar karla í dag. Leikurinn endaði 3-2 og með sigrinum eru Skagamenn komnir fjórum stigum frá fallsvæðinu þegar þrjár umferðir eru eftir. 27. september 2025 16:00 Mest lesið Uppgjörið: ÍA - KR 3-2 | Skagamenn á sigurbraut Íslenski boltinn Uppgjörið: Keflavík - HK 4-0 | Keflavík í Bestu deildina Íslenski boltinn Palace eina ósigraða liðið eftir dísætan sigur á Liverpool Enski boltinn Tvær íslenskar á meðal þrettán bestu á HM Sport Fernandes klikkaði á víti og United tapaði fyrir Brentford Enski boltinn Óskar svaraði syngjandi Skagamönnum: „Ekki fagna of mikið“ Íslenski boltinn Sagði áhorfanda að naglhalda kjafti Golf Uppgjörið: FH - Breiðablik 1-1 | Fjörugum og viðburðarríkum leik lauk með jafntefli í Krikanum Íslenski boltinn Atlético skoraði fimm í borgarslagnum Fótbolti Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri „Sætið tryggt og nú er að klára forsetabikarinn“ Sjáðu mörkin úr Bestu-deild karla í kvöld Uppgjörið: Keflavík - HK 4-0 | Keflavík í Bestu deildina Sunderland á fljúgandi siglingu upp töfluna Fyrsta stig Úlfanna í hús Uppgjörið: Fram - FHL 4-0 | Framarar áfram í deild þeirra bestu Óskar svaraði syngjandi Skagamönnum: „Ekki fagna of mikið“ Uppgjörið: FH - Breiðablik 1-1 | Fjörugum og viðburðarríkum leik lauk með jafntefli í Krikanum Uppgjörið: ÍA - KR 3-2 | Skagamenn á sigurbraut Tvö sjálfsmörk og tvö frá Haaland í sigri City Amorim svekktur: „Þetta er mjög sárt“ Nuno tekinn við West Ham Atlético skoraði fimm í borgarslagnum Palace eina ósigraða liðið eftir dísætan sigur á Liverpool Skoruðu þrjú manni fleiri gegn Chelsea Fernandes klikkaði á víti og United tapaði fyrir Brentford Rúnar gerir nýjan samning við Fram Nuno að taka við West Ham „Held að skipið sé siglt að maður verði kallaður í landsliðið“ Potter rekinn frá West Ham „Lærðum það í fyrra hvað það er leiðinlegt að tapa“ Ársbann frá fótbolta fyrir skjalafals Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“ Víkingur vann bikarinn úr aukaspyrnum Kane skoraði hundrað mörk á methraða Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ „Held við séum búnir að sjúga karamelluna nægilega mikið“ Lofar æðislegum leik Palmer frá næstu þrjár vikurnar Sjá meira