Lögreglan hefur lokað fyrir umferð um Auðbrekku í Kópavogi í kvöld en þar voru einmitt þrír handteknir á samkomu Vítisengla fyrr í mánuðinum.
Tilefni lögregluaðgerðarinnar liggur ekki fyrir og ekki hefur náðst í fulltrúa lögreglunnar vegna málsins.
Aðgerðinni svipar óneitanlega til aðgerðar lögreglu fyrir einmitt tveimur vikum, en þá var greint frá því að þrír hefðu verið handteknir í umfangsmikilli aðgerð lögreglu og sérsveitarinnar þar sem Vítisenglar, eða Hells Angels, héldu veislu í húsnæði í Auðbrekku. Lögregla hefur enn þann dag í dag ekki útskýrt hvers vegna þeir voru handteknir en Vítisenglar eru víðast hvar skilgreind sem glæpasamtök.
Rétt eins og síðast hefur lögreglan nú gert út mikinn mannskap en sjónarvottur segir lögregluna búna að loka fyrir umferð um Auðbrekku. Sjónarvotturinn segist hafa séð bíl frá sérsveitinni auk fjölda lögreglubíla.
