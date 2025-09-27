Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 27. september 2025 08:01 Lárus Orri tók við ÍA í vondri stöðu en hefur tekist að lyfta liðinu upp úr fallsæti. Gríðarmikilvægur leikur í fallbaráttu Bestu deildar karla fer fram í dag þegar ÍA tekur á móti KR. Eftir að hafa setið sem límdir við botn deildarinnar í sumar eru Skagamenn skyndilega búnir að vinna þrjá leiki í röð. Þeir komust upp úr fallsæti í síðustu umferð og sendu KR þangað niður. Aðeins einu stigi munar milli liðanna fyrir leik dagsins og hann er því gríðarmikilvægur í baráttunni um halda sér í deild þeirra bestu. „Undanfarnir leikir hjá okkur hafa allir verið eins, allir upp á líf og dauða, þessi er ekkert öðruvísi og verður bara eins og hinir þrír sem eru síðan eftir. Þetta er hver úrslitaleikurinn á fætur öðrum og okkur hlakkar til“ segir Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, en hann á erfitt með að átta sig á því hvernig leikurinn muni þróast. „Það er erfitt að átta sig á því en ég veit hvað við ætlum að gera og þetta verður bara baráttuleikur, einhverjar taugar til að byrja með enda er mikið undir.“ „Frábært fótboltaveður“ Fyrsta haustlægð ársins lagðist yfir landið í gær og skildi Akranes ekki út undan. Mikil rigning hafði gert völlinn þungan og blautan þegar fréttastofu bar að í gær, en spáin lítur betur út í dag. „Já, mér skilst það. Ég held að það sé spáð bara hægu veðri og tíu stiga hita. Þannig að það verður bara frábært fótboltaveður.“ Enginn Rúnar Már Skagamenn munu spila án Rúnars Más Sigurjónssonar í dag en hann er að glíma við meiðsli. „Hann hefur staðið sig mjög vel eftir að hann fór niður í hafsentinn. Þannig að við munum klárlega sakna hans, en ég er búinn að stilla sama byrjunarliði upp í síðustu þremur leikjum þannig að það eru menn á bekknum sem hafa beðið eftir tækifæri og fá tækifæri núna“ sagði Lárus en viðtalið við hann má sjá í heild sinni hér fyrir neðan. Klippa: Lárus Orri ræðir stórleik ÍA og KR Besta deild karla ÍA KR Mest lesið Evrópa leiðir baráttuna um Ryder bikarinn Sport Einföld aðgerð varð að fimm mánaða ferli Sport Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“ Íslenski boltinn Víkingur vann bikarinn úr aukaspyrnum Fótbolti NFL leikir á Maracanã næstu fimm árin Sport Kane skoraði hundrað mörk á methraða Fótbolti Dagskráin í dag: Ryder bikarinn, enski boltinn og baráttan í Bestu Sport KA sótti sigur gegn stigalausu liði HK Handbolti Stjarnan sneri leiknum og lagði FH Handbolti Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ Enski boltinn Fleiri fréttir Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“ „Held við séum búnir að sjúga karamelluna nægilega mikið“ Lofar æðislegum leik Arnar ekki áfram með Fylki Sjáðu Stjörnuna stöðva partýið, bombur Bergdísar og dramað í Dalnum Sjáðu brotið sem Blikar eru brjálaðir yfir Uppgjörið: Þór/KA - Tindastóll 3-0 | Þægilegt hjá Þór/KA Úr svartnætti í sólarljós „Mjög ljót meiðsli eftir slæma og óþarfa tæklingu“ Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 3-2 | Dramatík í Dalnum Uppgjörið: FH - Valur 1-1 | Allt jafnt og Blikar nær titli Spilaði fyrsta leikinn í tvö ár: „Er í gervigrasskóm og hef ekki snert gras síðan 2023“ Högg fyrir KR-inga í fallbaráttunni Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 1-2 | Stjarnan vann sanngjarnt og titillinn bíður betri tíma Blikar gætu aftur orðið Íslandsmeistarar í kvöld Hvergi nærri hætt: „Markmiðið var alltaf að sýna gömlu góðu Berglindi“ Botnslagurinn færður Gullboltinn í Bestu deildinni: „Þristurinn minn gæti orðið umdeildur“ Rúnar Már og Amin missa af stórleiknum upp á Skaga Náð í fleiri stig í átta leikjum síðan Birnir kom en í fimmtán leikjum þar á undan Finnst ólíklegt að KR bjargi sér: „Þetta er orðið verra og verra og verra“ Sjáðu vítið sem gerði Blika æfa: „Ótrúlegt að enginn af dómurunum sjái þetta“ Viðurkennir að vítið sem Víkingur fékk hafi ekki átt að standa Höskuldur um vítaspyrnudóminn umdeilda: „Grimmt að dæma hendi á þetta“ Uppgjörið: Valur - Breiðablik 1-1 | Hádramatískar lokamínútur skiluðu Valsmönnum stigi Markatalan 10-1 eftir að Lárus Orri fann liðið sitt Sjáðu vítadóminn í Víkinni og öll mörk gærdagsins „Stefnan sett á topp fjallsins og við reynum að klífa þangað“ „Ömurleg frammistaða hjá gæjunum í gulu búningunum“ „Verðum að passa okkur að fara ekki í fórnarlambsgír“ Sjá meira