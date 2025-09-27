Íslenski boltinn

Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Lárus Orri tók við ÍA í vondri stöðu en hefur tekist að lyfta liðinu upp úr fallsæti.
Gríðarmikilvægur leikur í fallbaráttu Bestu deildar karla fer fram í dag þegar ÍA tekur á móti KR.

Eftir að hafa setið sem límdir við botn deildarinnar í sumar eru Skagamenn skyndilega búnir að vinna þrjá leiki í röð. Þeir komust upp úr fallsæti í síðustu umferð og sendu KR þangað niður. Aðeins einu stigi munar milli liðanna fyrir leik dagsins og hann er því gríðarmikilvægur í baráttunni um halda sér í deild þeirra bestu.

„Undanfarnir leikir hjá okkur hafa allir verið eins, allir upp á líf og dauða, þessi er ekkert öðruvísi og verður bara eins og hinir þrír sem eru síðan eftir. Þetta er hver úrslitaleikurinn á fætur öðrum og okkur hlakkar til“ segir Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, en hann á erfitt með að átta sig á því hvernig leikurinn muni þróast.

„Það er erfitt að átta sig á því en ég veit hvað við ætlum að gera og þetta verður bara baráttuleikur, einhverjar taugar til að byrja með enda er mikið undir.“

„Frábært fótboltaveður“

Fyrsta haustlægð ársins lagðist yfir landið í gær og skildi Akranes ekki út undan. Mikil rigning hafði gert völlinn þungan og blautan þegar fréttastofu bar að í gær, en spáin lítur betur út í dag.

„Já, mér skilst það. Ég held að það sé spáð bara hægu veðri og tíu stiga hita. Þannig að það verður bara frábært fótboltaveður.“

Enginn Rúnar Már

Skagamenn munu spila án Rúnars Más Sigurjónssonar í dag en hann er að glíma við meiðsli.

„Hann hefur staðið sig mjög vel eftir að hann fór niður í hafsentinn. Þannig að við munum klárlega sakna hans, en ég er búinn að stilla sama byrjunarliði upp í síðustu þremur leikjum þannig að það eru menn á bekknum sem hafa beðið eftir tækifæri og fá tækifæri núna“ sagði Lárus en viðtalið við hann má sjá í heild sinni hér fyrir neðan.

Klippa: Lárus Orri ræðir stórleik ÍA og KR
Besta deild karla ÍA KR

