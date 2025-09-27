„Ég er spenntur og það var gaman að koma hingað í fyrra og við erum bara spenntir að koma aftur,“ segir Frans Elvarsson fyrirliði Keflavíkur fyrir úrslitaleikinn gegn HK á Laugardalsvelli í dag klukkan 16:15. Sæti í Bestu-deildinni er undir.
„Við lærðum það í fyrra hvað það er leiðinlegt að tapa og við ætlum að reyna að gera allt til að upplifa það ekki aftur.“
Hann segir að liðið sé að toppa á réttum tíma.
„Tímabilið í heild sinni er í raun bara búið að vera lélegt. En í síðustu leikjum erum við búnir að sýna mikinn andlegan styrk. Við erum búnir að lenda undir gegn Selfossi og komum þar til baka, lentum undir á móti Njarðvík og komum þar einnig til baka. Það virðist vera að hafa smá pressu á okkur hjálpi okkur.“
Hér að neðan má sjá viðtalið í heild sinni.